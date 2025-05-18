張振朗嫌辛苦嗌劈炮：TVB！我唔撈喇！

無綫綜藝節目《一日打工限定》打頭炮於首集登場的，是最近劇接劇的張振朗體驗的行業是「海上清潔師」。對於振朗來說，海上清潔職人要面對的最大難關，是難以形容的垃圾臭味，振朗聞到時一而再反射性作嘔：「原來我今日最敵唔過嘅唔係體能、天氣，而係臭味，我依家個人瘟瘟沌沌。」除了忍臭，還有無間歇體力消耗，因為海上清潔師既要操作大型物件及工具之餘，還要應付海上層出不窮的垃圾種類，全部工序都需要花上很大力量；振朗不但全程應付自如，更多次展現超級強勁麒麟臂、就連前臂及三頭肌的肌肉亦清晰可見，絕對是「力的表現」。

振朗執完半日垃圾後，白手套即「完全變黑」，期間遇上鐵桶及雪櫃等超巨型垃圾，令振朗相當傻眼：「癡線，咁都有嘅！」最終振朗與師傅文哥夾手夾腳將雪櫃撈起及運往收集站，同行姐姐笑笑口大拋專業 Bite：「巨型垃圾嚟講，車軚同圓筒係最難清，因為好難拎，但我哋都要攞上嚟，因為我哋做服務㗎嘛。」振朗聽畢忍不住直豎姆指，並以自己的一日打工經歷勸喻香港人少啲亂揼垃圾。

另外，振朗當日便先後遇上大風浪及突然天降暴雨兩大難題，他乘坐的船一度被強風吹至東歪西倒、眾人猶如坐海盜船般險象橫生。垃圾惡臭難當，再加上無間歇體力消耗及面對惡劣環境，他一度高呼我要劈炮：「公司搵埋啲咁激進嘅事情畀我做…TVB！我唔撈喇，Bye Bye。」但當師傅文哥讚他做事快手快腳，堪稱筍盤打工仔，大讚他有潛質：「我畀佢90分。」振朗亦笑言：「我係畀演員耽誤咗嘅海上清潔師，唔通我真係要轉行？」