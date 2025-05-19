【是日通勝】

農曆四月廿二

乙巳年 辛巳月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上9時至11時

宜：會友、作灶、祭祀

忌：置產、出行、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：04、13、27

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

雙子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

巨蟹座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

獅子座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

處女座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天秤座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

天蠍座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

人馬座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

山羊座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

水瓶座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

雙魚座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）馬 易破財

鼠：工作運上升，面對競爭壓力不慌不忙。

牛：事業與財運向好，付出與收入成正比。

虎：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

兔：心動不如行動，向意中人表白易成功。

龍：耐心聆聽伴侶的想法，有助感情升溫。

蛇：做事用心又細心，事業發展將會受惠。

馬：是日沖煞，工作運下跌，財運亦欠佳。

羊：財運平平，進行投資活動要留意風險。

猴：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

雞：心態正面，適應力強，有利事業發展。

狗：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

豬：受傷機會高，不要做任何有危險的事。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

可以隨緣，但不可以隨便

玄學是中華老祖宗在日常生活中經歷碰撞起跌所得出來的體會和經驗，再反覆把當中有用的資料收集、整理並記錄下來。古時候沒有電腦科技，知識靠口傳，所以至今仍有所謂民間偏方，只是這些偏方未得到深入探討而漸漸失去價值而已。

當然坊間有些「大師」為了自我宣傳刷存在感，不理真實，信口雌黃，譁眾取寵，以迷惑一些思想簡單的信徒，最終目的是要得到對方的金錢奉獻。所謂「一雞死一雞鳴」，這些大師會以不同形式來宣傳自己怎樣勁。

所謂花若盛開，蝴蝶自來，自古真正有料到的高手，為人總是低調謙虛。不妨做個統計，甚麼人因這些「高手」之助而獲得大成就？狡猾比不過善良，行得正才能站得穩！

一定要遠離不懂得感恩的人，這類人沒有同理心，你真心為了他付出再多，對方仍覺得不滿足。這些人最可恨的地方在於用得着你的時候，說出各種好話，令你信任他，講到今後要養你全家一世。當你幫他們把事情搞定了，立即露出真本性，製造事端或借機翻臉，比翻書還要快。

在這個趨利的時代，你怎樣定義自己，世界就怎樣對待你。