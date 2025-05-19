湯告魯斯又玩命　《職業特工隊：最終清算》上天下海

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列，由1996年的首集，至今已經來到第8集，隊員陣容不時有變，但主要都是看阿湯玩命式特技動作場面。《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）劇情直接承接前年上映的《職業特工隊：死亡清算》（Mission: Impossible – Dead Reckoning），特工隊繼續面對失控人工智能威脅，全球核彈危機一觸即發。本片同時串連系列首集與第3集的人物與情節，作為系列的最終章可謂別具意義。

電影片長2小時50分鐘，其中包含不少系列前作的閃回片段，喚醒觀眾記憶。今集有兩場「值回票價」的大型特技動作場面，分別是「下海」與「上天」！其中阿湯穿上潛水衣，進入藏於深海的潛艇殘骸，搜尋人工智能原始碼，在狹窄船艙中移動，當潛艇意外翻滾，阿湯必須避開四方八面壓過來的雜物與魚雷，夠晒驚險。不過最瘋狂還是戲肉的飛機大戰，阿湯跳上敵人的小型飛機，從起落架爬到駕駛座與對方纏鬥，在高空中被強風吹得面容扭曲，隨時掉落地面。阿湯強行取得飛機控制權後，還要對付另一架飛機上的波士，兼搶奪對方身上的重要物件，過程緊張得令觀眾透不過氣來！