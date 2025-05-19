東方日報C1：霆鋒啟動內地巡唱　歌迷刨搶飛攻略

男神謝霆鋒完成4場啟德主場館的近20萬人個唱後，歌迷即敲碗期待「王者再歸來」登上內地舞台，近日網上瘋傳他將啟動巡唱，在內地10多個城市開騷，更湧現「搶票攻略」，消息一度登上熱搜！未正式官宣前，霆鋒之名帶來無限商機，翻版應援T恤成為網購熱門商品。

謝霆鋒相隔25年，上月挾「亞洲第一人」之名在啟德體育園主場館舉行4場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，取得空前成功，網民力推他登上神壇。這股「鋒潮」席捲內地，近日網上流出「太爆炸、太突然，霆鋒定檔內地巡演」的消息，稱他預計7月開始在內地展開巡唱，首站是杭州的大蓮花體育館，更會先後唱到上海、深圳、北京、重慶、成都、南京、西安、武漢、蘇州及福州等，連偏遠至新疆中部的烏魯木齊亦有份，總之巡唱陸續有來，盛傳門票價格為580至2,000元人民幣不等。

網上已出現不少「搶票攻略」，更有預訂門票服務，其中一個預訂門票網站已累積48萬人關注，看來內地粉絲已磨拳擦掌，門票勢被秒殺！有網民叮囑歌迷保持冷靜，提醒一切消息以官宣為準，慎防蒙受損失。

霆鋒的內地巡唱能否成事仍是未知之數，不過他完成啟德演唱會後，曾在網上撰文剖白心底話，預告有內地巡迴計劃：「當然希望把這個舞台帶到世界各地，特別是咱們國家的各個城市。」可見巡唱萬事俱備，只欠東風。有消息指其中一個有待斟酌的事宜就是申請批文的問題，皆因霆鋒花2,000萬打造的沉浸式舞台包含大量精密機關，還有頂級的音響及燈光效果以及爆破等特技環節，他堅持做到最好，所以當時在文中亦直言：「每個地方都有自己對舞台的規矩和限制，我還是想讓舞台盡善盡美，希望有緣分可以盡快與你們再見面。」霆鋒的經理人昨日回應舉行內地巡唱一事，表示：「尚未落實，落實後自會公布。」

7月再踏香港舞台

雖然現階段霆鋒的內地巡唱「後會待有期」，但已為商家開拓財路，他偕兩個兒子光顧的泰國餐廳，店主以他做生招牌吸客，另有網民分享在餐廳拍攝的照片，相中有霆鋒送贈的簽名T恤及海報，該網民直言：「我是為霆鋒而來。」此外，霆鋒的演唱會紀念T恤每件售價為330港元，甫推出即告售罄，內地多個購物網推出同款「鋒味演唱會T恤」，零售價由59.9至89.9元人民幣不等。霆鋒的經理人呼籲各界尊重知識版權，支持正版，現已聯絡廠商盡快推出第二版演唱會T恤滿足歌迷。

而霆鋒完騷後，未有偕天后女友王菲旅行叉電，有網民拍得他抵達長沙為電視台錄影節目。而他下次再在港開騷，相信是參加7月5日假亞博舉行的群星音樂會，屆時同場演出的包括與他有7、8年未曾同台的張敬軒、曾和他扮「男版Twins」的陳奕迅、同門容祖兒、軟硬天師及男團MIRROR，霆鋒再踏上香港舞台，「鋒迷」勢陷撲飛潮！

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