壓力大 頭頂稀疏或致容貌焦慮 男女皆陷「頭等危機」

【特約報道】生活壓力、飲食失衡及環境污染等因素使頭皮健康惡化、加速頭髮脫落，令脫髮及頭髮稀疏問題成為現代都市人的一大困擾。從不少社交平台留言觀察所見，不分男女、年輕或中老年的香港人均曾經或正經歷脫髮問題。雖市場上充斥各式防脫產品及療程，但效果參差，消費者往往無所適從。想有效改善建議從內在調理入手，最近市面上出現了應用「超微粉技術」的活髮保健品，生物化學專家何永成及香港註冊中醫師莊世華兩位專家均指出能更有效及快速地幫助頭髮生長、重拾濃密秀髮。

----------------

要煞停脫髮 快吸收快見效是關鍵

據生物化學專家何永成表示：「超微粉化屬於一種應用日益廣泛的新興技術，扼要說明就是將原材料變成超微細粉末。經超微粉化的粉質，擁有更優良的表面性能，例如分散性和溶解性。」何還以中草本為例子進一步解釋：「中草本成分經超微粉化後，粉末變更細，代表其接觸面積同時變多，擁有更強黏附力，使其於胃及腸道停留時間更長，更易被充分吸收，更快發揮功效。」並續道：「就如粒粒雪糕，它細細粒，自然比其他雪糕溶得快些！所以，超微粉粉末能被更快更全面地去吸收。」至於採用了超微粉技術，是否對生頭髮有幫助？何表示：「這方面要視乎成分，理論上如果含有育髮成分，配合超微粉技術能育髮效果令事半功倍！」

------------------------

活髮中草本 內在調理肝腎

提起成分，香港註冊中醫師莊世華指出並非愈多愈好，他解釋：「重點在於成分是否夠針對性。若內含制首烏、墨旱蓮、女貞子及人參等珍貴活髮中草本成分，自然有助防脫髮和長出烏黑頭髮！」，另外「肝腎是主宰頭髮健康生長的關鍵，如果日常生活有食無定時、常捱夜等壞習慣，都會令肝腎虛弱、加劇脫髮問題。若通過內在調理，配合良好生活習慣，肝血足、腎氣夠，長遠自然能改善脫髮和助長黑髮。」他續道：「現在科技進步，中草本經超微粉化有助吸收之餘，功效同樣有所提升，內調時間未必需要數月甚至以年計。當然，所需時間因人而異。」他強調內在調理最重要是持之以恒，不半途而廢。

------------------------

生髮新突破 超微粉活髮

「維新烏絲素（超微粉配方）」，以超微粉技術將多種珍貴育髮中草本內的有效成分縮到極小，透過細微粉末能更容易被吸收，有助更快更強發揮防脫、濃密、黑髮的功效。

以超微粉技術將成分表面面積大大增加338倍（根據內部數據，與產品配方微粉化前的平均粒子表面面積大小作比較），養分粉末更細，更易被吸收，功效發揮自然更快更強。

升級成分加入珍貴長白山人參，配合制首烏、墨旱蓮、女貞子和靈芝，內在調理，有助增強血氣循環，益肝補腎，減少脫髮，促進頭髮生長。無西藥副作用，男女適用。

吸收更快 功效更強

建議持續服用，每日3粒

服用14天：

98%用家認同 減少掉髮#

92%用家認同 黑髮增生#

97%用家推薦#

4周用家測量數據：96%用家髮量增生、頭髮更濃密*

#根據維新烏絲素（超微粉配方）2025滿意度調查報告的受訪者認同度

*根據 NuanceTree Ltd. 2025年度維新烏絲素試用調查報告，測試用家使用膠囊產品4周後測試結果