蕭正楠曹永廉順德騷回味無窮　拖手扮Twins笑爆

藝人蕭正楠（阿蕭）自囝囝出世後，更有動力搵外快狂賺奶粉錢。最近他數度會合好兄弟曹永廉（阿廉）折返內地舉行演唱會，最新一站便合體於順德開騷，並邀來黎瑞恩作特別嘉賓，台下粉絲全晚反應熱烈，更被阿蕭及阿廉的「廢話棟篤笑」搞到狂笑起哄。而據知演唱會慶功宴上，兩人更獲無綫高層樂易玲現身打氣，可見相當「得寵」。

談到順德站的演出，阿廉翌日受訪時依然回味無窮，並再三感激入場觀眾的支持﹕「今次真係好熱鬧，全場千四個位全部坐滿，無論我哋唱乜都好，歌迷都會一齊跟住唱，最搞笑係我同阿蕭亂噏，都可以氹到觀眾好開心。雖然騷前我哋冇乜時間，但都早咗兩日到順德宣傳，當時反應已經好好，喺網上引起咗一啲討論。」

而演唱會上阿蕭與阿廉「拖手」扮Twins合唱《下一站天后》，又扮當年的男子組合Dry，與黎瑞恩唱跳《紀念日》。阿廉笑說﹕「我同阿蕭兩兄弟真係好理解對方，無預警下互窒一啲都唔介意、唱歌嘅時候又自動波互救補位，嚟緊我哋都仲傾緊啲演出，應該會長做長有㗎。」至於黎瑞恩則特別帶同父母現身捧場，談到擔任嘉賓，她笑說﹕「我識咗阿廉幾十年啦，原來佢之前都想搵我㗎嘞，我問佢點解一早唔開聲，佢話驚我拒絕，我梗係唔會啦。」