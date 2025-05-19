龍婷拎外賣被誤會名店掃貨　周吉佩想要黃博電話號碼

《中年好聲音321經典大戰》晚上（18日）於將軍澳電視城進行錄影，3代《中年好聲音》濟濟一堂，組成不同組合齊齊合唱經典歌曲。身為《中1》生的龍婷受訪時透露會跟周吉佩、支嚳儀、顏米羔、顏志恆及劉曉昆合唱《Bad Boy》Rock版，她坦言自己少唱搖滾，但有其他人傍住故不擔心，又指大會希望給大家驚喜，故安排她穿短裙並配合舞蹈，希望帶出青春氣息，她笑指《中年好聲音》家族不斷壯大，能分配到一句歌詞已很好。問到有否擔心人多資源被分薄？她直認曾擔心過，但事實上自己的工作也不少，表示之前曾到過洛杉磯、溫哥華、多倫多及澳洲開演唱會，加上早前亦為紀念鄧麗君演唱會做嘉賓，問到是否收入可觀？她表示自入行後收入也平均，提到她早前被拍得到名店掃貨，是否因賺得盆滿缽滿要獎勵自己？她笑指是美麗的誤會，當日只是跟朋友吃飯後，拿住外賣袋走入了名店逛了一圈，結果卻成為封面故事：「其實我只係拎住外賣，我仲同朋友講笑食個100、200蚊嘅午餐就變咗富貴下午茶，仲同朋友開玩笑，想上封面就約我食飯。」她自稱是理智消費者，平日不會買禮物獎勵自己，每次購物都也是用得着的東西，平貴也會買，穿過亦會再穿，坦言去到自己這年紀，有3、4個可見人的手袋也是正常。

談到曾跟她傳緋聞的製作人丘亞葵被指人財兩失、慳家搭巴士，她聞對方名字即表示不願多談，問到將來在工作上若碰面怎樣辦？她説：「再講啦！」

至於3屆《中》冠軍周吉佩、古淖文及黃博對於節目中未有他們合唱環節大感可惜。古淖文坦言《中3》才剛結束不久，相信他們都非常忙碌，期望將來有機會可安排三屆冠軍合唱，又指雖然之前曾在節目中跟黃博碰面，但因當時對方忙於練習故未有多交談，今次終於可以正式交流，又叫她對着他和周吉佩也不用太恭敬，相信她很快能融入《中年》的大家庭。

身旁周吉佩亦表示希望3人有機會合唱，笑指要跟黃博要電話號碼，再開群組夾一夾。黃博笑言則大讚兩位師兄星味十足，氣質和氣場都很厲害，要多向他們好好學習，自己也是受《中1》、《中2》的鼓舞才決定參賽，問她有甚麼想跟兩位師兄學習？她指周吉佩的舞台演出令人印象深刻，又是創作型歌手，而古淖文的演出亦同樣經典，二人都是很好的榜樣。問到當時是否同樣貼中二人奪冠？她笑稱都有投票不過未有回答投了給誰，只讚周吉佩比賽時氣勢如虹，古淖文的演出充滿火花。問她覺得自己有何地方要改善？她坦言要慢慢習慣放開自己，並要鼓起勇氣適應和師兄師姐的交流：「佢哋喺我眼中都係明星，想同佢哋慢慢熟悉。」