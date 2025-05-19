一田春日購物賞　超市急凍食材乾貨熱搶

【特約報道】一田春日購物賞即日起至25日，全線分店以低至2折的超抵價發售，當中不少市民仍然熱搶急凍乾貨食材，方便儲存，今年為一田35週年一推出11大焦點專區，當中包括全新增設的「35週年$35/35折感謝專區」、「高銷量每秒爆賣1件之選」及「日本價格同步專區」，以貼近成本價發售；同時超市方面亦推出消費滿HK$800免費送貨服務。

急凍食品包括獨家三文魚腩條($26/包；$45/2包)、叁拾士多魚肉燒賣($44/2包)、西班牙Coren栗飼豬火鍋片($88/3包)、日本急凍熟松葉蟹爪肉($148/盒)等凍貨大受歡迎。同時超市設有$20專區及買一送一專區，涵蓋多款乾貨。

日圓匯率低，一田推出「日本價格同步專區」專區，多款人氣日貨如米芝蓮名店出品的銀座篝濃厚雞白湯拉麵、Asahi食彩啤酒、UCC職人滴漏咖啡等，以貼地價發售，無需飛日本都可以入手最地道筍貨。熱愛美酒的顧客切勿錯過「好價美酒專區」，各款紅白氣酒、日本清酒買滿$1000更可享七折，加上送貨服務，可以隨便放心購買。

一田生活方面，適逢2025 Sanrio角色人氣排名40週年，一田獨家推出Little Twin Stars Kiki & Lala週年系列；除了人氣卡通角色，一田更一連10日每日精選不同生活百貨產品低至2折，齊集家電、廚具、床品、玩具、嬰孩護理用品等精彩優惠大放送。

一田表示，今早開店後短短6小時，單日銷售額較平日多至少一倍，預計一連10日的優惠將吸引更多市民趁減價掃貨。