田馥甄致敬方大同遺作　激動哽咽：我把眼淚吞下去

台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）正在展開《田調》Live in Life野地小巡演，不過因為籌備過程出現不可預期的風險，為了確保所有人的安全，故早前決定將萬里場次延期並更換地點，突如其來的變動引發不少粉絲不滿及失望之餘，更批評主辦方安排混亂。

Hebe日前在台南井仔腳鹽田完成一連兩天的「田調」Live in Life野地小巡演，雖然要抵受炎熱天氣下獻唱，但她直言是靠粉絲的熱情撐下去，透露在場地勘察時才發現「田調」巡演有多困難，媽媽知道原來這是她想出的點子時更直言她大膽，她笑謂：「應該是想說我瘋了吧！昨日媽媽也來看場地，我對媽媽說沒關係，妳看現場那麼多瘋子，陪我去實驗創造生命想要的畫面。」

Hebe在演唱會中亦特意獻唱已故歌王方大同入圍金曲獎年度歌曲的《才二十三》以作追憶，在唱出前她說：「他活出生命的精彩，把熱愛的東西寫進歌詞、音符中，他在和生命戰鬥，留下好作品。」並透露當時得知方大同過世消息，聽着他的歌邊吃早餐，流下兩行淚，對於《才二十三》入圍金曲獎年度歌曲，她說：「不管他有沒有得獎，我覺得在我心目中已經是最佳年度歌曲了。」雖然一度哽咽，但她表示自己很堅強，把眼淚吞進去了。