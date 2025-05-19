「晶」彩建築　光芒更勝寶石！

璀璨的寶石，貴氣逼人，不但成為無數女性珍而重之的貼身飾物，更為不少設計師帶來靈感，成就各種精彩設計！像今次介紹的概念建築，帶有晶瑩剔透的特質，無不令人聯想起矜貴的寶石，當室內燈飾亮着時，即綻放迷人光彩，甚至比真正的寶石更耀眼！

Yalda Night House@伊朗

以伊朗古老節日命名的概念建築「Yalda Night House」，出自設計師Sara Pourasadian之手，原意是為伊朗南部的花園城市設拉子（Shiraz），打造一處適合進行聚會與慶祝活動的場所，並以人稱「水果中的紅寶石」——石榴為造型。

根據設計師的構想，「Yalda Night House」的建築面積為782平方米，樓高3層，貌似石榴果實的外觀，極具線條美，其表面由一片片玻璃幕牆拼湊而成，部分為透明玻璃，部分為淡粉色玻璃，當室內的燈火亮着，就會散發出迷人的光芒，甚至比寶石更耀眼！

室內方面，作為上演慶典的場地，布置以石榴的紅色為主調，搭配橙、黃、粉等暖色，予人喜氣洋洋的感覺，並加入大量有趣細節，像水滴形吊飾、貌似熱氣球的吊燈、盡現曲線美的窗戶、造型獨特的梳化等等，給整個空間注入濃烈的藝術氣息。