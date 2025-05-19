康城電影節︱《腓尼基大作戰》班尼狄甘巴貝治偕妻晒恩愛

美國鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）執導的新作《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）於《第78屆康城電影節》「主競賽單元」舉行首映禮，他率領龐大陣容班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、標梅利（Bill Murray）、夏洛蒂姬絲寶（Charlotte Gainsbourg）、Rupert Friend、Mia Threapleton、Michael Cera與Jeffrey Wright等現身，不過有份參演的湯漢斯（Tom Hanks）與史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）缺席，比利時女模Stella Maxwell則以哩士黑裙搶鏡。班尼狄甘巴貝治帶同妻子Sophie Hunter行紅地氈，又拖手又抱腰大晒恩愛。

電影是間諜黑色喜劇，完場獲7分半鐘起立拍掌致敬，首次擔任韋斯安德遜作品女主角的Mia Threapleton感動落淚。韋斯安德遜致詞時表示：「我只係諗到一樣嘢想講，我諗到12個字，可以代表到呢套電影嘅一切。」他繼而讀出台前幕後的名字。

另一邊廂，伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）出席其主演法國電影《The Richest Woman In The World》首映禮，同場還有戴安古格（Diane Kruger）穿上哩士白裙，流露貴氣。