擺盤精緻的西餐，是約會慶祝的首選，有高級西餐廳推出新菜單，坊間也有親民的西餐廳開幕，為大家提供簡便精選的料理，菜系選擇多，讓大家輕鬆用餐。

美味全豬宴

豬隻的不同部位，味道、質感各有特色。中環高級德國菜餐廳因應3周年，特別推出5道菜的全豬宴嘗味套餐，菜式包括富人氣的豬肉餅、清新的捲心菜豬肉卷、濃郁傳統的血腸，主菜是主廚Peter Find最拿手的招牌菜脆皮豬手，香脆外皮配嫩滑的豬肉，配啤酒或葡萄酒一樣咁夾。壓軸甜點有用師傅祖母食譜製作的酵母蛋糕，配大黃及蘋果，味道一流。

創意無限

幾時都話，美味菜系無分國界，富創意又吸睛。尖沙咀創意餐廳經過和本地廚師、藝術家和音樂家等合作，為餐廳菜式帶來更多新意。近日餐廳帶來全新的3道菜精選套餐，前菜有菊苣沙律配牛油果及芝士、有機慢煮雞柳或烤虎蝦，富趣味的甜酸豬腳薑配雞和薯仔、中式臘肉意大利燴飯和加本地豬頸肉和酸菜沙律的威靈頓海鮮意粉，味道和配搭都有驚。甜點有用本地蜂蜜蜂巢製作的雪糕和烏龍茶奶蓋，又或是味噌焦糖的朱古力心太軟等完美作結。

悠閒放鬆

無論幾忙碌，美食總能令人變得平靜。中環新開的澳洲餐廳以以無拘無束和輕鬆寫意作賣點，客人在細心挑選的搖滾或獨立音樂下，可慢慢品味牛油果醬酸種麵包配甜辣醬、手工燕麥脆片配希臘乳酪和雜莓醬和HP醬煙肉三文治等，配杯咖啡作早餐最好不過。來到午餐就有手工酥皮豬肉卷配五香番茄醬、尼斯沙律配黃鰭吞拿魚或照燒汁薄切和牛薯仔沙律等，晚餐有各式佐酒小食如火腿芝士拼盤、自家製雞肉蘑菇大葱批配沙律及和牛牛腩包等，配精選葡萄酒最好不過。今個夏天，餐廳特意推出冰釀日式茶和冰釀南非野生博士茶配糖和檸檬，夠晒清爽。

周年慶賀

因應8周年，尖沙咀酒吧餐廳推出多款限定美食和特調雞尾酒，美食會有每日限量的日本和牛漢堡，鹿兒島和牛配有機沙菜、太陽蛋、車打芝士和番茄，配黑松露薯條，分量十足。惠顧午市套餐會送定的自家製法式伯爵茶雪糕，其他有全新下午茶精選、特色班戟和繽紛樂熱帶果脆脆班戟配焦糖餅雪糕等。8周年限定特調雞尾酒名為漂泊，紫薯和煨番薯浸釀的冧酒配青瓜冷壓果汁、椰青、斑蘭糖漿和青檸汁，特別加入的山葵讓酒體帶香辛，配乾冰打造的效果，視覺味覺大滿足。

季節限定

星級美食總有捧場客，中環米芝蓮星級歐陸餐廳迎來回歸的行政總廚Michael Smith，更推出季節限定菜單，前菜有醃漬日本間八魚配魚子醬、紫蘇高湯及大頭菜，再加點杧果和木瓜點綴。主菜的意式薯粉配味噌和蘑菇醋汁，加羊肚菌和黑松露加添鮮香，另一道頂級澳洲和牛臀蓋肉配焦糖番薯和意式香草醬及紅酒汁，盡顯肉香。此外，餐廳亦推出純素菜單，烤蘆筍配炸椰菜花、豌豆等各式蔬菜加意式香草醬，紅菜頭配牛油果、醃漬日本山菜、不知火柑和杧果醋及開心果醬等，配茉莉青檸氈酒特調或蜂蜜蘭姆酸酒配深蒸煎茶，味道更出色。