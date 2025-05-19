張智霖成毅師徒合作默契滿分　句句提住袁詠儀

藝人張智霖（Chilam）曾於2016年在綜藝節目《一年級．畢業季》中擔任內地小生成毅的導師，兩人相隔9年再在劇集《赴山海》中合作，近日師徒兩人在綜藝節目《你好，星期六》再度同框，一齊合作玩遊戲，雖然默契滿分，但依然落敗，被罰重演《一年級．畢業季》的名場面，即時引起回憶殺，Chilam跟9年前相比完全沒有分別，堪稱凍齡男神。Chilam認為成毅有一點社恐，他笑言：「好的演員都有點社恐，但是我沒有。」講到成毅的最大的改變，他謂：「最大的感覺就是成毅真的成才了，以前在《一年級．畢業季》可能比較嫩、更青澀一點，很多事情都誠惶誠恐的，現在在現場我看到從內到外都是很謙虛的一個人，然後很照顧每一個人，每括每一個工作人員。」

另外，張智霖在玩丟標籤環節中，雖然句句不提太太袁詠儀，但全跟袁詠儀有關，他自言會先丟掉「自由」，他解釋反正沒有，第二個丟掉「財富」，稱因為根本不在他的手上，跟着是「事業」，他自言是被迫上班，節目組後期為他加上袁詠儀的圈頭樣，笑翻全場，其他嘉賓笑言戥他心酸，張智霖稱愛情及友誼對他來說最重要。