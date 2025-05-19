艾威愛妻離世｜330字憶悼一生最愛：陽光下再不是兩個人的影子！

艾威愛妻陳美玲（Lisa）患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，兩個月前突然惡化，惟最後等不及換肝不敵病魔，昨日（18日）下午1時許離世，終年61歲。艾威強忍悲痛在今日早上發文悼念太太。艾威上載與太太牽手照，身患肝病的Lisa皮膚呈深黃色並有些水腫。艾威

留言全文：

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。

雖然陽光下再不是兩個人的影子，

縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷，

儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然手機上再看不到妳的來電顯示，

縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲，

儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯，

縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口，

儘管一切都再不用等妳，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線，

縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘，

儘管妳親自下㕑時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

但妳的善良，妳的溫柔，妳的心，妳的美，會一直都在。