艾威愛妻離世｜330字憶悼一生最愛：陽光下再不是兩個人的影子！
2025年05月19日 14:01
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艾威愛妻陳美玲（Lisa）患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，兩個月前突然惡化，惟最後等不及換肝不敵病魔，昨日（18日）下午1時許離世，終年61歲。艾威強忍悲痛在今日早上發文悼念太太。艾威上載與太太牽手照，身患肝病的Lisa皮膚呈深黃色並有些水腫。艾威
留言全文：
美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。
雖然陽光下再不是兩個人的影子，
縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷，
儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲，
美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；
雖然手機上再看不到妳的來電顯示，
縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲，
儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音，
美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；
雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯，
縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口，
儘管一切都再不用等妳，
美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；
雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線，
縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘，
儘管妳親自下㕑時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。
美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；
但妳的善良，妳的溫柔，妳的心，妳的美，會一直都在。