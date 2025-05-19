大S雕像進度曝光︱具俊曄親自設計　S媽不捨：曬黑是因為陪熙媛

台灣女星大S（徐熙媛）2月2日驟逝後，老公具俊曄就深陷痛苦之中，連安葬儀式完成，具俊曄也放棄出國散心，仍選擇留在台灣「跟大S待在同一片天空下」。不過據了解，具俊曄待在台灣還有另一個原因，其實是想等到大S的紀念雕像完工後搶先去祭拜，對此，S媽也親自透露大S雕像的建造內幕。

S媽昨日（18日）透過社群再度分享母親節當天的貼文，引來不少網友留言關心S媽的身心狀況，希望能借助文字力量，幫助S媽漸漸緩和悲痛情緒。對此，S媽表示自己會振作起來：「想她（大S）我就去金寶山（悼念）、但是、她其實是我的一根肋骨、一直撐着我。」即使大S失去外在的軀殼，大S的精神依然與S媽同在。

而說到金寶山，有網友好奇大S雕像的鑄造進度，S媽則透露，預計在明年逝世周年時完工：「地方很美、圖是歐爸畫的、每張都很美！」誇讚具俊曄對大S用情至深的同時也心痛這位女婿：「他曬黑是因爲陪熈媛，歐爸真的重情重義、人生夫負何求、真愛」，讓網友忍不住落淚回覆，「他們的愛已經超越了生死，謝謝歐巴」、「感恩熙媛有這麼踏實低調浪漫的男人愛著」。

此外，先前有消息傳出，具俊曄天天到金寶山探望大S，賈永婕日前受訪時也證實：「有聽S媽說他天天都到金寶山（探望大S)，還在很難過的修復期。」另外，具俊曄雖繼續待在台灣悼念大S，但具俊曄目前已搬離與大S的住處，主要是希望離開傷心處，轉換心情，避免一直陷在悲傷之中，顯示具俊曄還要很長一段時間才能走出傷痛。