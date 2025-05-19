譚俊彥遇網上騙案唔見8千蚊　着加細碼背心被認錯

藝人譚俊彥（Shaun）今日（19日）出席無綫節目，他提到近年有不少網上騙案，自己亦未能幸免中招：「有次太太喺網上睇劇，睇睇吓發現睇唔到，跟住我收到個短訊話我逾期未交費，我就上網畀錢，畀人過咗8千蚊，我見到係孟加拉貨幣，就知道被騙，啲錢亦追唔番，所以要小心。」他又指近年太空油殺入校園的個案激增，身為家長的他也十分關注及膽心。

另外，Shaun近日為拍攝新劇《新聞女王2》而香港、深圳兩邊走，提到日前他跟佘詩曼在車房拍攝時，由於他太大隻被網友誤認是樂隊Mr.成員黎澤恩（Ronny），他笑言：「因為劇組特登畀咗件加細碼嘅背心畀我着。（你太大隻，網民唔認得你。）個網民唔認得我，佢梗係冇睇第一輯，冇理由唔知我做車房。（係咪特別練大隻？）我有特別食多啲嘢，因為我個角色係阿佘嘅保護網，阿佘紙咁薄，我唔想兩個人都咁瘦，想畀人有種住家男人嘅感覺，所以我唔可以好似之前咁瘦，我有食多啲嘢，我都迫阿佘多啲，佢都瘦咗好多。」

而劇中他跟夏文汐有對手戲，他稱兩人曾於2011年在電影《出軌的女人》合作，大讚對方：「佢對我好好，後來佢拍《逆緣》嘅時候，我個仔啱啱出世，我喺隔籬廠拍嘢，佢都走過嚟畀利是我。我好開心同佢再合作，佢嘅氣場好犀利，我同阿佘都好期待同佢做對手戲。」