麥美恩緋聞男友偶遇陳偉霆　揭20多年秘密關係...

無綫節目《中年好聲音》贏盡收視和口碑，節目添食又添食，連帶有份擔任節目主持之一的許文軒（Edmond）也成功入屋。不過近日，他在社交平台分享與陳偉霆搭膊頭的合照，卻引起網民的好奇心，究竟兩人為何如此老友？

其實許文軒當年是《2003年全球華人新秀歌唱大賽（悉尼區選拔賽）》冠軍兼「最佳台風獎」得主，同年回港參加總決賽，同屆參賽者還有陳偉霆，兩人因此結緣，雖然後來各有發展，但友情依舊。

許文軒日前竟在餐廳偶遇陳偉霆，老友相遇當然第一時間「笑一笑，合個照」，隨後，許文軒把合照分享到社交平台，並開心寫道：「真係約都冇咁啱！冇諗過食食吓飯，有一個好耐冇見，但識咗22年嘅老朋友突然坐咗落嚟，嗰吓完全反應唔嚟，仲嚇咗一嘢！咁多年，原來大家都冇乜點變！我估都冇乜人知道我同陳偉霆識咗好耐，其實我哋係參加同一屆新秀，當年佢代表香港，我就代表悉尼！就係咁就過咗22年，好好珍惜相遇嘅時刻！」

現年43歲的許文軒，入行逾20年，以往較多人認識他的是TVB娛樂新聞台主持，近年他主力音樂節目，安排場地、內容、剪接等一腳踢，主持功架曾獲雷頌德公開力讚。而身為新秀冠軍的他，也在訪問中坦言曾考慮參加《中年好聲音》，但當時藝人不能參加，之後他也決定專注主持工作，沒有參賽。