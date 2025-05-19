陳自瑤大露背搶鏡　被林保怡爆激情擒仔

無綫新劇《刑偵12》今晚（19日）首播，劇中演員林保怡、陳法蓉、陳自瑤、傅嘉莉、吳業坤等，聯同總監製鍾澍佳及監製巢志豪今日（19日）出席宣傳活動，主角之一的張振朗因工作關係而未能現身，但有拍片支持，吳業坤即場獻唱片尾曲《我和我們》，不過一開口就甩嘴，他隨即要求重唱。

陳自瑤（Yoyo）以大露背裝上陣，最近她為豐胸廣告大晒最強Body，她坦言在新劇也會露少少本錢。而她在劇中跟林保怡有曖昧關係，Yoyo笑言：「係益我，我萬歲咗好多次先有呢個機會。」問到兩人有否親熱戲時？保怡直言可惜沒有，Yoyo指兩人感情好激烈，但只在內心，而非肉體上，保怡即時踢爆對方說：「佢有激情戲，但對象唔係我，佢擒咗上去另一個人身上。」

Yoyo今次首度跟保怡合作，她表示獲益良多：「有幕戲好難忘，以往我係要蘊釀情緒去喊，但今次相反，我要畀時間令自己唔好喊，因為保怡話覺得嗰場戲唔喊仲好，但我一講對白就喊，保怡就同我不停排練，等我喊晒先，喊到冇晒感覺先正式拍。佢真係袋錢落我袋。」又指在對方身邊演戲份外緊張，最初合作時，有場戲她甚至緊張到完全講不到對白。

至於保怡被指艷福不淺，在其中一場戲中被Yoyo壓在身上，他解釋：「場戲講我哋一齊由高處跌落嚟，我先跌，跟住佢跌落嚟責喺我身上，劇本講我應該係暈咗冇反應，但佢責落嚟太痛，我叫咗出聲，佢唔係重，而係因為有地心引力。」他又謂劇中打戲連場，幸好自己平時有運動：「最難忘係喺個貨倉入面打十幾個鐘，個倉好多曱甴，好污槽，我仲要碌地。」現場播出保怡20多年前的演出片段，他稱見到自己成長不少，自然老去反而好看，無需去整容。