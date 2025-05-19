中醫教路 夏日防蚊有妙法

迎來夏季，同時也是蚊蟲肆虐的季節。要避免受到蚊子青睞，除了出動蚊怕水及驅蚊貼，其實也可由其他方面入手減少招惹蚊叮機會——從中醫角度，可透過調節飲食和生活習慣來改善惹蚊體質。請來健福堂註冊中醫師文雪凝教授箇中竅妙，並順便分享中藥驅蚊包和止癢液的製作方法，讓大家有備無患！

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3大體質 特別留意

從中醫角度，文醫師謂有3類體質易受蚊子垂青：「第一是氣虛體質，特徵為臉色蒼白、多汗，伴四肢無力容易疲累等。第二是濕熱體質，通常怕熱多汗，汗味重體溫高，同時皮膚油光、舌苔黃膩等。第三則為陰虛體質，多有手足心熱、盜汗和口乾等表現。」她逐一說明改善方法：「氣虛體質可利用黃芪搭配紅棗片和枸杞幫助滋養肝腎、健脾益胃，濕熱體質可服用綠豆和薏米幫助調理體內濕熱，至於陰虛體質則可選擇山藥片加黑豆，達到生津益肺、補腎澀精等功效。」

黃芪枸杞豬瘦肉湯：

材料：豬瘦肉、黃芪5克、枸杞6顆、生薑、紅棗片3克

做法：製作時，首先把藥物洗淨用清水稍浸泡，再把生薑切片，豬瘦肉洗淨後，均勻地切成小塊。把所有材料同時放入燉盅內，加入適量清水隔水燉2小時，在食用前加鹽調味即成。

功效：具有補氣固表的作用，還有利尿解毒、補腎益精的效果。

冬瓜荷葉綠豆湯

材料：冬瓜1斤、新鮮荷葉1塊、綠豆20克、粟米連鬚2條

做法：材料洗淨後煲1.5小時，加鹽調味。

功效：清熱利濕、消暑減肥，適合夏季濕熱重者。

花旗參生地湯

材料：花旗參3錢、生地8錢、麥冬3錢、去核紅棗3顆、瘦肉半斤

做法：瘦肉汆水後與其他材料同煲1小時，加鹽調味。

功效：花旗參補氣養陰，生地與麥冬清熱涼血、滋陰潤燥。適合陰虛內熱者。

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調節呼吸 抹汗更衣

一般情況下，文醫師指蚊子對溫度、二氧化碳和氣味尤其敏感，當進行劇烈運動後呼吸頻率增加，產生更多二氧化碳，「因此運動後宜適當散步調節呼吸，並應盡快抹汗更衣。」她提醒酒精飲品會讓身體散發出吸引蚊子的氣味，及令皮膚表面血管擴張、體溫升高，故應限制攝取量。同時盡量避開味濃辛辣食物，口味應以淡為主。此外，她根據美國華盛頓大學的研究，指出紅、橙、黑和青色的衣物對蚊子特別有吸引力，「故避免穿着上述顏色，應改為淺色長袖衫褲。」

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動手炮製 天然香包

中藥材除了服用，亦可用來製作驅蚊包，文醫師教路：「將艾草、藿香、蒼朮、白芷、川芎各10克打碎後放入袋內封口，隨身攜帶即可發揮效用。」亦可以艾草30克、薄荷葉20克、檸檬草10克取代，能有效持續使用約1個月，但孕婦、對藥材過敏及患有蠶豆症的人士不宜使用。倘若不幸被蚊叮，文醫師建議可自製天然的當歸紫草止癢油紓緩痕癢不適，將紫草和當歸各50克放於煲湯袋內再倒入橄欖油密封1個月，使用時直接塗抹於患處即可。