本日日本：時尚品牌聯乘Chiikawa　親子穿搭好搶眼

日本時尚品牌GU與超人氣角色Chiikawa推出第四彈聯名商品，以「Chiikawa們的暑假」為主題，打造充滿夏日氛圍的服飾與生活小物，將於5月23日上市。今次聯名是GU與Chiikawa合作以來，首次推出女裝、男裝及童裝全系列商品，從大人到小孩都能搭配出專屬的夏日風格。設計以Chiikawa與朋友們享受暑假的場景為靈感，融入海邊、音樂派對等活潑元素，打造可愛又實用的夏季衣櫥，包括夏威夷襯衫，印有Chiikawa、小八貓及兔兔等角色的可愛表情，寬鬆剪裁適合度假穿搭。圖案T-shirt則以Chiikawa隨音樂搖擺的場景設計，充滿動感活力。另有女裝與童裝搭配的絲質睡衣套裝，呈現Chiikawa與朋友們享受夏夜的畫面，讓親子穿搭更添趣味。另有多款實用小物，包括Chiikawa、小八貓、兔兔、風獅及栗子頭圖案襪子、迷你收納袋及網狀Tote Bag連小收納袋，適合日常購物使用。