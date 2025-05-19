無綫新咪神鍾翠詩福岡旅行　爆乳疑真空上陣

「無綫咪神」之位競爭激烈，只要稍為少了更新，就很易被後浪蓋過，現年25歲的前落選港姐鍾翠詩（Tracy）最近就憑火辣身材，成為了網民的新寵兒。而她也深知「流量密碼」之道，頻頻在社交平台分享性感靚相，毫不吝惜展示傲人身段，看到網民流晒鼻血，獲封新一代「咪神」。

鍾翠詩是《2023溫哥華華裔小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐的獎項」，樣貌、身材無庸置疑，雖然之後回港參選港姐未能獲獎，但都成功簽約TVB，由娛樂新聞台主持做起，去年首度參加台慶更抽到43萬銀行存款大獎，非常幸運。她不時在社交平台上載多張性感泳照，迫爆身材頓時震撼網民眼球。

近日，鍾翠詩趁夏日炎炎再度出擊，於社交平台分享多張在日本福岡的街拍照，一身清涼打扮請大家眼睛食「冰淇淋」，並寫下俏皮貼文：「Nights at Fukuoka！」相中，鍾翠詩身穿鈎織 Tube Top配搭牛仔短褲，大騷香肩和白滑美腿，但最蠱惑的是其胸口的開窿設計，令上圍若隱若現，更疑似真空上陣，而且其中一張她還巧妙地雙手互搭輕輕一夾，性感之餘令人充滿遐想。難怪網民心心眼兼激讚：「Wow!you're sweet, sexy & gorgeous！」