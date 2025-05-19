Jeremy努力健身備戰個唱　同AK小隊騷撞期無懼銷情

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）宣布將於7月4日舉行其首個公開售票個唱《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》演唱會，近日忙於演唱會宣傳，對於之前他與其他3子姜濤、Edan及Anson Lo拍攝韓國節目中爆出只有3年便約滿公司一事，Jeremy坦言沒有在意合約年期，更謂：「公司投放好多資源畀我，會Keep住努力做嘢，集中做演唱會先，無論幾多年都繼續做，因為係我職業。（Edan都話會續約？）我都會，一個團隊可以繼續行落去10年、20年，係一件好感動嘅事，團隊對我哋好重要，所以希望愈長愈好。」覺得沒有MIRROR就沒有今日的他們，所以不想輕言放棄。

Jeremy今次演唱會以「愛情的光明與墮落」為主題，同時配合推出的同名專輯。他表示原本想做一個七情六慾的演唱會，但與演唱會監製細So商量後覺得難於處理。現年29歲的Jeremy自嘲愛情經驗只有4日便被分手，歸咎於外表太cool，而且是話題終結者：「可能有人flirt過我唔知，我get唔到，例如問我食咗飯未，可能係想約食飯，我就會話未食就完結話題。」

他透露為個唱苦練一種完全不懂的樂器，賣關子只透露是「一種弦樂，雙手彈奏，好優雅嘅！」對於只有兩個月練習，連樂器老師都取笑他大膽。至於服飾方面亦配合走華麗風，問可會騷肌演出？他直言：「努力緊，依家日日做健身及跑步練氣，如果準備得切就有精彩部分，但唔會強迫自己，過往演唱會都露過，淨係冇打開過心口啫！」對於網上流出的歌單，他澄清歌單尚未決定，表示出道至今推出了10首歌，會在個唱中悉數演唱。現時預計開一場，由於「夜粥小隊」6月下旬開騷，可擔心影響賣飛？Jeremy表示不擔心，認為各有各的粉絲，自己也好想看小隊的演唱會。演唱會的嘉賓暫未決定，直言上次音樂會邀請Serrini做嘉賓，純粹私心想合作，講笑說：「今次最想同偶像泰妍合作，不過有啲難。」另外他提到後援會解散後將會重組，個唱前將有好消息公布。