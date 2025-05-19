李珠珢赴台發展出場費破百萬　林襄李多慧行情曝光

韓籍啦啦隊女神李珠珢今年初正式加盟台灣富邦悍將「Fubon Angels」後，一舉一動都備受關注的同時，陸續拿下不少代言的她，日前更傳出有廠商想邀約李珠珢出席活動，但最終因經紀公司開出120萬元（約31萬港元）出席費而退卻，更讓李珠珢迅速創下啦啦隊女孩費用的最高紀錄。

對此，有了解內幕的網友透露，啦啦隊女孩大致分為3種等級，知名度較高的女孩平均一場活動的出席費約為10萬元（約25900港元），中間等級為6萬（約15500港元）至10萬元（約25900），新人或知名度沒那麼高的女孩則為3萬（約7700港元）到6萬元（約15500港元）。而過去林襄曾開出30萬元（約7萬7千港元）的活動出席費，成為本土啦啦隊之冠，後來李多慧在2023年以50萬元（約12萬9千港元）打破林襄的紀錄，沒想到李珠珢初赴台發展，竟以120萬元（約31萬港元）再度刷新啦啦隊女孩出席活動的最高價碼。

此外，亦有知情人認為李珠珢雖然加入台灣啦啦隊發展，但只在工作期間才會在台停留，因此會開出120萬元（約31萬港元）的天價出席費，可能是因為活動時間李珠珢正好不在台灣，所以必須配合活動特地從韓國飛來台灣，才會以比較高的價碼來負擔付出的其他成本。