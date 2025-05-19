車廂遇癡漢　囡囡暗叫爽

正所謂「有危就有機」，AV業界資深人士神仙乙表示好認同，仲以日本AV為例，話一旦有癡漢出沒，身處電車車廂嘅女主角就會有被侵犯嘅危險，之不過當事人總係識得調整心態，利用被調戲嘅機會嚟獲取快感，唔到你唔服！

難忍快感

出自S1嘅《癡漢的指技太厲害，我開始被征服了》，講述可愛美少女三崎奈奈每日都會搭電車，因嬌小怕醜，好快成為電車癡漢嘅目標！某日奈奈喺搭車途中，有人刻意走近身邊，繼而伸出鹹豬手，因對方嘅指技實在太厲害，奈奈好快就春水長流，雖然當時內心大感屈辱，但返到屋企又對過程中獲得嘅快感念念不忘。翌日，奈奈如常搭電車，又喺車廂內遇上同一位癡漢，對方更聯群結黨而來，即場將奈奈「就地正法」！

有樣學樣

同樣由S1炮製嘅《我的技術比她男朋友更厲害》，講述每日搭電車返工嘅白髮中年人德叔，某日目睹川越鈴子畀癡漢騷擾，大家都冇出聲，而佢就愈睇愈興奮。到咗第二日，德叔又見到鈴子出現，於是有樣學樣，向對方上下其手，搞到呢位可愛少女發出鶯鶯淫叫，仲忍唔住爆發潮吹添！第三日，德叔嘅色膽愈來愈大，居然喺車廂中向鈴子從後進攻！之後雙方愈玩愈熟落，除咗去圖書館秘密鬼混，仲約埋一齊爆房，原因係鈴子覺得德叔好有男人味，床技比起自己嘅男朋友厲害得多！

一拍即合

喺呢部《每天與J奶美女在同一車廂》入面，男主角明仔係普通上班族，平日主要靠電車代步，直至近日喺返工時巧遇上圍激凸嘅J奶美人五条戀，淫根即被挑起，於是慢慢移步到對方身後，繼而向其巨胸伸出祿山之爪，見對方冇咩反應，更嘗試進攻其下路！原來五条戀好享受呢種車廂鬼混，所以對於明仔嘅侵犯，唔止冇反抗，仲會主動配合。自此之後，明仔每日都會準時搭車，喺車廂內同五条戀嚟一場情慾交流。

簡評

本仙曾經搭過日本電車，發覺車站同車廂都有警告標示，叫大家提防癡漢，由此可見，日本AV嘅電車癡漢系列唔係無中生有嘅題材。今次推介嘅作品中，本仙最鍾意《我的技術比她男朋友更厲害》，原因係女主角川越鈴子青春可人，而對手又係白髮中年漢，外表夠晒平凡，令劇情睇落更貼近現實，最緊要係鈴子嘅高潮反應相當激烈，睇得人勁興奮！