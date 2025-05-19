Gin Lee向霆鋒邀歌波折重重　自薦拍戲意外促成音樂合作

歌手李幸倪（Gin Lee）接受新城廣播DJ錄音訪問宣傳兩首新歌，包括由師兄謝霆鋒作曲兼監製的《白夜行》，另一首則是與師弟Daze in White合作的《Wonderful Life in Motion》。談及《白夜行》時，Gin表示向霆鋒邀歌過程充滿戲劇性：「本來我收到風霆鋒籌備緊一部電影，睇吓有冇一個小角色可以畀我演，聽講有個角色係金頭髮，仲唔係我？不過暫時未有消息。」沒想到「討角色」意外促成這次音樂合作，Gin膽粗粗透過經理人向霆鋒邀歌，最後成功獲得霆鋒「加持」。

Gin表示：「霆鋒叫我畀三個關鍵字佢，我畀咗奔放同無拘無束，但第三個真係諗唔到，後來見到佢真人，佢話我諗極都試唔到，應該好糾結，所以第三個關鍵字就係糾結。霆鋒仲話聽咗我好多歌，試過好多唔同風格，佢想透過呢首歌展現我嘅實力，同埋釋放自己潛能。」

而《白夜行》這首歌錄到第三天，正忙於籌備演唱會的霆鋒突然現身錄音室，Gin說：「佢可能重視呢首歌仲多過自己嘅歌，因為佢開演唱會前12日仲嚟同我錄音，自己綵排都冇去，我真係好感動。」Gin又指同是處女座的霆鋒凡事都精益求精，她表示：「本來首歌錄好咗，但佢話唔得，可以再好啲，所以第三日佢嚟咗。」

為呈現《白夜行》的遼闊意境，團隊遠赴雲南拍攝MV，MV中Gin身穿拖地長裙在真實火堆間穿梭，更需在洞穴中爆發歇斯底里的演技，她憶述：「導演提出『浴火重生』概念時，我第一個反應係要求公司買保險，因為有一刻好驚，好驚裙尾會燒着！」

至於另一首新歌《Wonderful Life in Motion》MV，自爆在戶外拍攝時感到有點尷尬：「因為首歌未出街，我哋唔想咁快曝光，就細細聲咁唱，但途人見到我哋好high，一定覺得好奇怪，所以有少少尷尬。」問她心目中「Wonderful Life」的定義？Gin以「平衡」與「圓滿」概括，強調人生各領域的和諧比單一成就更重要。