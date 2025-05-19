Natalie Kern混血泰模　辣味濃

無可否認，身上帶有歐美血統嘅亞裔女子，無論相貌、氣質總係畀到人一種與別不同嘅感覺，正如今日為大家介紹嘅泰模Natalie Kern，成個鬼妹仔咁款，思想仲好開放添！

鬼妹性格

第一眼見到Natalie Kern呢個名字，再望吓佢嘅玉照，真係以為阿妹係來自歐美，查實佢出生於泰國曼谷，阿爸係德國人，阿媽係泰國人，標致嘅五官明顯遺傳自阿爸嘅基因，但有趣嘅係，身為半個德國人嘅佢，唔係咁識德文，反而英文相當好。

除咗個樣似鬼妹，阿妹嘅性格樂天又陽光，相當討好，早喺讀書年代已經深受同學、朋友歡迎，成日約埋一齊出去玩。與此同時，阿妹自細鍾意睇電影同劇集，見到一班女藝人活喺鎂光燈下，非常羨慕，漸漸萌生加入模特兒行列嘅想法，即使阿媽反對，依然冇轉軚，結果喺高中畢業後就正式入行。

熱愛工作

由於呢位混血美女能講得一口流利泰文，一出道已引起唔少人注意，工作機會接踵而至，當時以擔任時裝模特兒為主，更乘住工作之便，成日可以去唔同地方遊歷，有助擴闊個人眼界。

當然，Natalie Kern並唔係因為貪玩而入行，真正目的係為咗出名同吸金，所以每次進行拍攝工作都好認真，仲積極經營自己嘅網絡社交帳號，成日向網友派福利，上載性感辣照，後來更開設OnlyFans帳號，為會員獻上限定級誘人寫真添！講開性感尺度可以去到幾盡，Natalie Kern話唔會刻意裸露，一切都要睇吓有冇美感，若然有合適嘅拍攝主題同環境，絕對唔介意出賣色相。

混血兒嘅獨特魅力，令Natalie Kern能夠喺泰國模特兒界站穩陣腳，加埋出道至今不斷喺網上發放性感照，因而得到唔少網友支持。

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：34E-23-34