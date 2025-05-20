【是日通勝】

農曆四月廿三

乙巳年 辛巳月 己丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：訂婚、出行、開市

忌：詞訟、移徙、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：08、14、28

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

金牛座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

雙子座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

巨蟹座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

獅子座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

處女座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

天秤座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

天蠍座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

人馬座：財運好到極，但不宜張揚，以免惹人眼紅。

山羊座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

水瓶座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

雙魚座：財運欠佳，更有可能出現因財失義的情況。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）羊 易分心

鼠：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

牛：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

虎：感情關係現危機，不想分手要快補救。

兔：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

龍：運勢不太好，身邊有許多聲音干擾你。

蛇：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

馬：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

羊：是日沖煞，工作運欠佳，做事易分心。

猴：吃醋行為要克制，以免令伴侶感煩厭。

雞：感情運稍遜，易跟伴侶為小事吵起來。

狗：多為伴侶設想，感情問題可迎刃而解。

豬：處理財務有紀律，好運氣會隨之而來。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

我命由我不由天

「我命由我不由天」這句話深刻地表達了對命運的反思與挑戰。它強調了個體在生活中擁有掌控權，並不必完全被外在環境或命運所左右。這種思維方式鼓勵人們積極主動地追求自己的目標，並在面對困難時，展現堅韌不拔的精神。

在生活中，我們常常遇到各種挑戰和困難，可能來自家庭、工作或社會等等。然而，正是面對這些挑戰時，我們的選擇和行動才真正決定了我們的命運。我們可以選擇努力工作、學習新技能，甚至改變自己的環境，以實現夢想。這不僅是對命運的不屈服，更是對自身潛能的認可。

此外，「我命由我不由天」也提醒我們，要對自己的行為負責。我們的選擇會影響未來的道路，因此在每一個決定中，都應該深思熟慮。這種自我負責的態度不僅能夠促進個人成長，也能在社會中產生積極影響。

這句話激勵着我們要勇於掌握自己的命運，堅持追求自己的理想，並且在面對挑戰時不輕言放棄。只有這樣，我們才能真正實現「我命由我不由天」的理想，成為生活的主宰者。