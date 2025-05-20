荷里活熱愛重拍日本片？丹素翻拍黑澤明舊作入圍康城

國際影壇年度盛事《第78屆康城電影節》近日正舉行中，由美國鬼才導演史碧奇李（Spike Lee）執導、金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的新作《Highest 2 Lowest》入圍今屆康城「非競賽單元」，影片是舊片重拍，改編自日本已故電影大師黑澤明的經典作品《天國與地獄》。

故事與舊版本大致一樣，丹素飾演當年日本男星三船敏郎富翁的角色，新版故事設置在紐約，丹素飾演一名唱片大亨面對一次綁架案件。同片還有美國饒舌天王A$AP Rocky與新紮女歌手Ice Spice。今次是丹素與史碧奇相隔接近20年第5度合作。

其實今次已非荷里活製作人首次將「黑澤天王」的舊作拍成新版，早於1964年美國影星奇連伊士活（Clint Eastwood）的經典西部片《獨行俠連環奪命槍》（A Fistful of Dollars）就是改編自「黑澤天王」的《用心棒》。1996年美國男星布斯韋利士（Bruce Willis）的西部片《不敗梟雄》（Last Man Standing）同樣是改編自《用》。此外，荷里活亦成功將黑澤明的另一代表作《七俠四義》翻拍成大卡士的經典西部片《七俠蕩寇誌》（Magnificent Seven），而2016年丹素華盛頓亦主演過新版《七》。

【李察基爾成美國日本片御用男星？】

提起黑澤明亦不得不提，曾與他在《八月狂想曲》合作過的美國男星李察基爾（Richard Gere），他亦多次主演過多部改編日本電影的美國片。其中包括改編自《談談情跳跳舞》的《談情共舞》（Shall We Dance）與及改編自《八千公物語》的《秋田犬八千》（Hachi: A Dog's Tale）。

【2000年掀起改編J-Horror熱潮】

1998年一部日本恐怖片《午夜凶鈴》大受歡迎掀起全球J-Horror（日式恐怖片）熱潮，除了《午》先後兩度被拍成美版《七夜冤靈》（The Ring）之外，多部日本「猛」片《鬼水凶靈》、《咒怨》、《惹鬼回路》與《鬼來電》等都先後被拍成美版並取得票房佳績。