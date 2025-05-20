薛凱琪深圳開騷扭腰趷籮　惹火造型淪災難被嘲包尿布

歌手薛凱琪近日在深圳開騷，多個造型被狠批過於低俗，其中一款更被形容如「下身包着尿布」！而她向來人緣不俗，台下坐滿「星級Fans」包括張鈞甯，兩女更約定一齊變老。

展開內地巡唱的薛凱琪（Fiona）日前唱到深圳，圈中好友衛詩雅、張鈞甯、余安安及鮑起靜夫婦等前往捧場。Fiona全程扭腰趷籮載歌載舞，非常賣力，然而多款高衩低胸歌衫被指「挺着平板身材扮性感」，尤其銀白Tube Top配超短裙的造型，被網民狠批下身似「包着尿布」，略嫌不雅低俗，瞬間引發熱議，更有人質疑其造型師是否「靠害」！

張鈞甯：淚水不會白流

Fiona邀來張碧晨擔任嘉賓，合唱《給給》炒熱氣氛，兩人又拖又攬，姊妹情盡現。堪稱「演唱會稀客」的張鈞甯騷後分享與Fiona的合照，留言「示愛」說：「看着你在台上，小小的身體有那麼大的能量，很難得的崇拜你喔！那些淚水不會白流，那些辛苦不會白受，因為你有更大的事要做！替你開心！我們就一起老去！」Fiona回覆：「我跟你一起老去，那是肯定的！謝謝你來支持我，我很開心。」

演唱會結束後，Fiona抽時間舉辦見面會，與粉絲玩遊戲兼互動，她甫出場即引來尖叫聲及歡呼聲不絕，她寵粉地說：「以後在特別的日子，我們就多聚些吧！」台下粉絲大叫「8月11日」（其生日），她怕醜回應：「現在還未到6月呀！」