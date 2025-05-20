東方日報C1：GaGa驚喜落台任攬　淚浸新加坡

美國天后Lady GaGa相隔13年重臨新加坡開騷，前晚作為世巡亞洲唯一站點首場，GaGa的史詩級演出毫無冷場，她看着5萬名觀眾感動落淚，尾聲時又加碼直接走落台，主動與粉絲連番互動，令全場陷入瘋狂！

Lady GaGa在新加坡國家體育館舉行共4場巡迴演唱會《The Mayhem Ball》前晚揭開序幕，吸引不少亞洲粉絲前來朝聖。GaGa對上一次在當地開騷是2012年，她表示： 「對我來說你們很特別！我在這裏的小怪物，謝謝你們來欣賞我的演唱會。」當唱到《Alejandro》時，她取出新加坡國旗並向觀眾揮手，賣口乖表示：「新加坡，我好愛你。」而今次舞台設計與服裝都落足心思，她獻唱多首名曲包括《Bad Romance》、《Paparazzi》、《Poker Face》及《Born This Way》等，期間大展舞技，被發現右腳戴有黑色護膝，歌迷都擔心她是之前受傷。

演唱會中段時，GaGa唱到《Vanish Into You》突然感觸流淚，感激歌迷一直的支持，她說：「我很榮幸能寫下這麼多歌曲，很榮幸你們願意跟我一起唱，謝謝你們。」又續說：「當你好愛對方，說『我愛你』或者『多謝』都覺得不足夠……多謝你們接受我、關心我，我每次唱這首歌，都想獻給最多年的忠實粉絲，也許有一天，我們會融入彼此的懷抱之中。」她感性剖白，引得暱稱為「小怪物」的粉絲掌聲雷動，不少粉絲感動落淚，將現場氣氛逐步推高。

後台冒煙「贈興」

GaGa深受亞洲熱情感動，演出尾聲時，她在台上唱到一半便直接走落台與粉絲互動，親切地作近距離接觸，除了簽名與自拍外，又主動握手和擁抱，「小怪物」被偶像安排的「彩蛋」感動得陷入瘋狂狀態。GaGa隨即唱出電影主題曲《Shallow》，全場跟住大合唱，反應熱烈。演唱會歷時約兩小時結束，全晚分成有如歌劇的5個部分進行，共唱出22首新舊作品，又自彈自唱展現音樂才華，為觀眾帶來一個盛宴級的演出。

而開騷前一度發生小插曲，後台冒出白色濃煙，有觀眾在社交網打趣問：「請問GaGa是否在後台烤沙嗲？」碰巧台上的巨型螢幕也發生故障，經搶修後才能順行開騷。

BABYMONSTER朝聖

前年出道的韓國女團BABYMONSTER目前正舉行世界巡迴演唱會，上周六移師新加坡開騷，全場爆滿，力證組合人氣強勁。6位成員過往曾透露是GaGa粉絲，適逢偶像前日於當地展開首場演出，BABYMONSTER亦被拍得興奮現身朝聖。

至於台灣歌手徐若瑄前晚亦特地去捧GaGa場，完騷後在社交網分享睇騷影片，自言十分喜愛《Shallow》這首歌，當GaGa唱到《Poker Face》時，她又表示：「真想把口罩拿掉，又怕被傳染感冒，戴着口罩，滿頭汗。」她大讚GaGa換了很多套衫，更驚訝為何她穿得那麼厚重，還可一邊跳舞，卻一滴汗都沒有！

「小怪物」扮偶像滿場飛 如Cosplay嘉年華

Lady GaGa被喻為「百變天后」，憑各種浮誇造型聞名，被稱為「小怪物」的粉絲睇騷自然施展渾身解數，模仿GaGa的經典舞台Look，還有今次巡迴的最新造型，有如Cosplay嘉年華，一早到場的Fans大方「滿場飛」如走時裝騷，擺甫士任其他粉絲拍攝「寫真」，又一起合照，氣氛相當熱鬧。

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