蘇韻姿搞掂最難合作對手　帶「演藝界新星」亮相冇怯場

藝人蘇韻姿近日與阮偉倫擔任HOY TV綜藝節目《港式流行2》主持，走訪香港多個景點，其中一集是介紹寵物餐廳，蘇韻姿更帶同愛犬Otis出鏡，首次同框演出。雖然動物和小朋友被指最難合作的對手，但蘇韻姿大讚第一次出鏡的Otis表現淡定，大有潛質成為「演藝界新星」：「今次拍攝最難忘係同自己嘅狗狗一齊出鏡，估唔到佢喺鏡頭前好乖，令整個拍攝好順利，我亦到好開心可以將工作同生活結合。」而另一難忘事是她要在攝氏15度的低溫下拍攝玩水上平衡板，冷得她全身發抖，以至難以在板上保持平衡。

此外，蘇韻姿在節目中大飽口福，吃盡不少美，固然令人羨慕，但同時體重亦暴增不少，她表示：「開拍節目之前條褲仲鬆，但後期就開始變緊。」她惟有趁休息的時候努力做普拉提及瑜伽找數。

除了拍攝節目外，早前完成舞台劇《我們的青春日誌》演出的蘇韻姿，最近忙跟麥秋成及何遠東等合作主理兒童音樂劇課程，她透露：「我本身有教小朋友音樂劇，呢次擔任星級導師，負責教小朋友唱歌，希望透過呢個課程指導小朋友，令佢哋發揮天賦，我覺得好有意義，亦都好鍾意教導小朋友。」