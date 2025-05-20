炎明熹《新聞女王2》被飛冇份再唱　傳千萬酬金簽內地公司

無綫日前（16日）舉行《2025 TVB 年中節目巡禮》，即場播放了介紹片花，公布下半年的新劇集及綜藝，當中包括萬眾期待的《新聞女王2》。雖然只有標誌性的「SKN主播台」及一些場境外，未有任何演員現身宣傳片中，相信是因為劇集剛開機不久，未有片段可以公開，但就有上輯片尾曲《Crystal Clear》。

上輯主唱片尾曲《Crystal Clear》由樂壇小天后炎明熹主唱，但早前播出宣傳片時，有網民發現《Crystal Clear》已經換了人唱。雖然暫時未公布今輯唱《Crystal Clear》的歌手是誰，但就已經有不少網民猜測是《聲夢2》的黃洛妍。

20歲的炎明熹參加《聲夢傳奇》入行，之後一直扶搖直上，入行短短數年已榮升樂壇小天后的寶座，但可惜自去年中合約出現問題後，就消失於幕前。雖然去年底她的音樂特輯《戀上西沙》播出，她有份現身做宣傳，一度以為能「解凍」，但是該次現身後就一直沒有新工作，一度以旅行度日。相信因為炎明熹的合約仍未解決，故此《新聞女王2》的《Crystal Clear》並未繼續由炎明熹主唱，而是換了第二位女歌手唱。

而近日有網台指，Gigi已經與內地娛樂公司簽約，而且獲開出三無條件合約，包括無綜藝綁定，專注音樂發展，可拒絕參演劇集或綜藝；無版權壟斷，歌曲版權歸藝人所有，允許同步發行國語或英語歌版本；無地域限制，主力進軍內地及東南亞市場，並提供千萬級唱片製作預算。

該網台又指，炎明熹新碟將邀得李克勤擔任唱片監製，陳少琪、周耀輝親筆作詞，格林美歌手John Legend班底負責音樂製作，大碟更以鳳凰涅槃為主題。雖然該段影片的內容有點誇大，但樂迷渴望聽到炎明熹歌聲這一點，確是千真萬確，並期待她日後可在樂壇展翅高飛。