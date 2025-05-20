康城電影節｜Rihanna大肚冒雨撐男友　丹素華盛頓發火鬧記者

《第78屆康城電影節》昨日（19日）舉行非競賽電影《Highest 2 Lowest》首映禮，美國導演史碧奇李（Spike Lee）與擔任主角的美國男星丹素華盛頓（Denzel Washington）到場，而本月初公開懷上美國饒舌歌手男友A$AP Rocky第3胎的巴巴多斯天后Rihanna，陀住大肚現身撐有份參演的男友，以一件水藍色露肚晚裝長裙示人。行紅地氈之際適逢大雨，A$AP Rocky負責撐傘護花，兩人未被天氣影響心情，露出甜蜜笑容，向群眾揮手。

期間丹素走近記者時，被其中一人觸碰他手臂，他發火指向該記者的臉罵他，然而該記者繼續嬉皮笑臉，還再抓丹素的手臂一下。丹素用力揮開對方的手，怒叫：「停呀！停呀！」然後拂袖而去。而丹素其後於戲院內被導演史碧奇李驚喜頒發「終身成就獎榮譽金棕櫚」，史碧奇李表示：「喺度呢個係我好兄弟。」丹素表示：「對我完全係好意外！」

主演《Splitsville》的美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）與美國女星Adria Arjona亦現身撐場，Adria其後又與美國男星「水行俠」Jason Momoa合照晒恩愛。比利時女模Stella Maxwell則以中門大開的黑色晚裝長裙示人，性感誘人。

另一邊廂，美國女星荷爾芭莉（Halle Berry）與內地男星張凌赫等出席《Chopard Universe晚宴》。