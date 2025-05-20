法式盛宴　舌尖上的美味

每年五月均會舉行以法國為主題的大型活動，除有各式各樣的表演外，不少餐廳也會推出相應主題美饌，為大家帶來豐富的法國盛宴。

烈酒主題

法國人愛醇酒佳釀，邊食邊飲最寫意。灣仔五星級酒店今年以烈酒作主題，香檳吧會有加干邑、苦精酒調配的EMBURY香檳雞尾酒，GREEN MEADOW香檳雞尾酒則有檸檬汁和其他材料，日本餐廳有柚子、干邑和梅酒調配的雞尾酒，高杯酒則有用水果、蘇打水、梅酒和青檸汁等調配的各式雞尾酒。餅店供應的朱古力干邑蛋糕，酒香撲鼻。西餐廳周日自助午餐及晚餐會有法式三黃雞、牛肉他他、焗酥皮法式田螺及法式香煎田雞腿等法國美食，選擇多多。

中西合璧

西餐以外，原來中菜都可以和法國主題拉上關係。酒店集團旗下餐廳為呼應主題，各有不同的美食。如觀塘酒店餐廳提供半自助餐菜單，供應尼斯沙律、法邊豆南瓜藜麥沙律、法式洋葱湯和馬賽魚湯等，主菜有法式紅酒燴牛尾、法式忌廉白蘑菇燉雞和法式香煎原條龍脷魚等，再配上多款法式甜點。荃灣西酒店中餐廳打造旳嘗味菜單會有至尊蜜汁叉燒、素鵝千層及香梨桂花脆鱔作前菜，其他有天籽蘭鮮黃耳燉遼參、葱燒百花釀南極鱈魚、蠔皇六頭南非鮑魚扣鵝掌和澳洲和牛鬆鵝肝炒飯等，配4款法國佳釀，提升體驗。餅店會推出定歌劇院蛋糕，方便回家再細細品味。

優雅下午茶

即日至7月6日，尖東五星級酒店大堂餐廳推出精緻法式三道茶下午茶，前菜有香草式焗田螺，可升級享用黑松露野菌湯。主菜3選1，肉嫩的安格斯牛柳配伴酸菜配法國波爾多紅酒汁、軟滑牛油浸盲鰽魚柳配法式海鮮汁或濃郁的法式油封鴨腿絲配芝士長通粉。下午茶甜點有檸檬蛋白霜撻、法式紅桑子馬卡龍配香檳啫喱、雲呢拿千層酥配士多啤梨、藍莓雲呢拿吉士鮮果撻、咖啡歌劇院蛋糕、檸檬瑪德琳蛋糕和巴黎布雷斯特泡芙配榛子忌廉，現場還有即製的經典法式薄餅配雲呢拿雪糕，配升級香檳或雞尾酒也很夾。

以酒入饌

法國佳釀種類繁多，也是質素保證，除品味也可入饌。尖沙咀五星級酒店行政總廚Cyril Jeannot以法國酒為主題，在歐陸餐廳推出限定菜單，鵝肝大蝦法式二重奏選用自家製力嬌酒浸丁香番茄，香煎新鮮鮑魚加蘋果拔蘭地酒點火增添香氣，法式焗蠔淋上橘子皮諾干邑甜酒焗蠔，鮮嫩迷人。主菜有原條火燄燒鱸魚，配茴香甜酸醬、印度香米及檸檬牛油汁，法式鍋焗煙熏牛柳淋爵納彼酒點火煙熏，濃郁美味，法式烤全乳鴿加法國甜酒，同樣深得客人歡心。最後以法國烈酒凍梳乎厘配法式牛油多士和傳統黑朱古力車厘子慕絲雪糕蛋糕作結，感受微醺之旅。

小鎮風情

法國鄉村小鎮，一磚一瓦都別具風韻。跑馬地於5月逢星期三推出「法式星期三」活動，場地會以藍白紅作主調，打造出法國花都的風貌，客人參加指定社交平台小遊戲，拍攝限時動態濾鏡拍照再上載到個人社交平台，有機會得到指定餐飲券。啤酒園會化身法國美食天堂，現場會有美食車和攤位，供應各式美食如法國凍肉拼盤、芝士拼盤、法式燴牛仔、白汁燴蘑菇酥皮批、法式芝士火腿多士和法式土魯斯香腸配扁豆燉菜等，配紅白酒、啤酒，又或特調雞酒尾都得。邊吃邊觀賞歌手和樂隊的演出，度過愉快的一日。