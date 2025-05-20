大師兄周吉佩妙論《中3》生　話觀眾就係喜歡黃博有反差感

藝人區永權和賈思樂今日（20日）現身旺角為美容品牌開幕活動擔任剪綵嘉賓，《中1》生周吉佩、李佳及《中2》生顏米羔亦有到場支持。周吉佩與李佳受訪時都表示希望能有份參與《中3》的演唱會，更分享昨日與三屆《中年好聲音》的台前幕後舉行慶功宴，令彼此之間的關係更緊密，笑言「破晒冰」，李佳更提到自己與金凱合唱，大讚他唱英文歌和低音很好聽，令她很驚喜。提到好友占士丁丁止步7強，李佳則讚對方已經很厲害，外國人到港幾個月便識講廣東話。

至於本屆冠軍黃博，周吉佩直言：「我發覺佢有少少藝術成分，即係對於歌曲個個執着，佢都有好多想法，我覺得呢樣嘢又幾好幾有火花，之後可能佢有不一樣嘅表現畀大家睇。」又指平時聊天她都很恭敬和拘謹，但上台的反差很震撼，笑稱可能觀眾就是喜歡她的反差感，更透露即將有合作演出機會，有望三屆冠軍同台合唱。

問到有沒有Tips比師弟妹開演唱會，周吉佩大讚劉洋決賽當晚揮灑自如，愈大的場合愈適合他，相信演唱會也壓不住他的雄風，又提到張與辰決賽當日服裝誇張到就像是他的演唱會，獲張與辰回應：「真正嘅我就係呢一面」，笑言期待他有更大的舞台。

個人工作方面，周吉佩表示最近出了新歌，之後亦會繼續出歌，年中會出書，今年計劃以第三人生演唱會Tour作主軸，早前開完個人演唱會的李佳則持續教授唱歌，更感慨表示覺得《中年好聲音》是一個品牌，每一屆的大家都同屬一個大家庭。