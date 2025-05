「大美人」李嘉欣 (Michele) 是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍,曾迷倒不少圈中男神。她多年來保養得宜,即使如今已青春不再,但依然穩佔「最美港姐」席位。嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太,與老公育有囝囝許建彤(Jayden),成為人妻人母的她便專心相夫教子,享受人生。她不時會於社交網更新近況,同大家分享她的生活點滴。

嘉欣昨日(19日)於社交網分享了她與天后容祖兒的自拍合照,寫道:「So happy to see you in Singapore!」相中兩人都化了妝好靚女,頭貼頭狀甚老友,對住鏡頭笑得相當開心。嘉欣比容祖兒大了足足10年,可是2人的臉上看不出真實年紀以及年齡差,狀態都Keep得好好。