劉亦菲7年前倉底貨靠AI逃出生天　本尊等出街西西里孖Lisa開工

「神仙姐姐」劉亦菲自主演劇集《玫瑰的故事》播出後，已相隔約1年未有新作推出，近日終於傳來好消息，她與井柏然主演的奇幻劇《南煙齋筆錄》（又名《一曲三笙》）遭雪藏7年後終於「逃出生天」，盛傳將於下月上映，令不少粉絲表明等追睇。

據悉，《南》劇自2018年中煞科後已無後續，原因是劇中男二、曾演出《羋月傳》的趙立新在社交平台發表了不恰當言論，結果被列為劣迹藝人，致令上架遙遙無期。鑑於投資方不想「歸零」兼損失慘重，早前終想出解決辦法，利用AI後製技術換臉，將趙立新全被消失。

據悉，《南》劇故事描述「神秘香料店老闆娘」劉亦菲能利用香料牽引出使用者藏在內心深處的感情，她與「戲院老闆」井柏然一同旁觀數場因愛而起、抱憾而終的悲歡離合，但當他們成為當局者時，故事卻開始成為了真實，劇情相當引人入勝。而相關劇照釋出後，不少網民已被劉亦菲的旗袍Look，以及井柏然的貴公子造型所吸引，大讚他們登對。

另外，劉亦菲，近日專誠飛往西西里島與BLACK PINK成員Lisa出席活動，順道享受當地的風土人情。心情大佳的她於社交平台上載美照，一身深色碎花裙打扮的她狀態不錯，幾近素顏依然皮膚緊緻，得天獨厚令人羨慕。