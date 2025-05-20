預告送上震撼表演！Alan Walker下月15日開戶外騷

世界級人氣DJ及音樂製作人Alan Walker曾於去年來港演出，而他即將登陸澳門，成為澳門戶外表演區首個大型演唱會的表演者，《Alan Walker 2025 Live in Macau》將於6月15日在澳門戶外表演區舉行，Alan Walker為是次演唱會精心打造全新演出，以嶄新編排震撼登場，勢必為樂迷帶來耳目一新的震撼體驗。

年僅27歲的Alan Walker，自2015年底以首支熱門單曲《Faded》一炮走紅，單曲在串流平台的播放量已突破20億次，而影音網站的觀看次數更高達37億次，成為電音界的經典之作。隨後，他又推出《Sing Me to Sleep》、《Alone》等多首膾炙人口的作品，奠定了其在全球音樂界的重要地位。Alan Walker以其獨特的音樂風格著稱，融合催眠旋律與高能量節奏，其作品在影音平台的總觀看次數超過30億次，音訊與視訊串流播放量更是高達驚人的1,000億次。他不僅是一位音樂創作者，更是一位全球電音文化的領軍人物。

這次Alan Walker的演出，將為樂迷帶來全新的現場體驗與震撼表演。無論是忠實粉絲還是電音愛好者，都將在這個難得的夜晚感受到Alan Walker獨一無二的音樂魅力！