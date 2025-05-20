陳凱詠被爆壓搾幕後連續開工37粒鐘　鍾雪瑩護航：頂盡20頭！

歌手陳凱詠（Jace）以獨立歌手身份自資出歌，成績相當不錯，在樂壇頒獎禮大放異彩，近日忙於籌備新歌MV的她卻惹是非，涉壓搾幕後工作人員。有網民在社交平台留言，指見到「某香港歌手」開工開到「3730」，即拍攝團隊連續工作37個半鐘，認為做法「係冇把員工、freelancer、crew當人」，又標籤兼留言指摘疑似事主的Jace：「你可以為夢想搏命，但你冇資格要人幫你一齊去死。創作應該係共鳴，不應該係共傷。」

有其他網民指出Po的網友計算錯誤，「37:30」是指開工至翌日凌晨01:30；另一個自稱「呢個job嘅producer」的帳號則留言解釋，由開工到收工預計僅14小時30分鐘，絕非所指超時工作。

Jace的金馬影后好友鍾雪瑩亦留言為友護航：「無啲咁嘅事，成個拍攝都係10幾個鐘完成哦，頂盡都是20頭，仲有冇嘢要問？不過我一陣可能唔得閒答，答到呢度咁上下啦。Thank you 你為我的朋友造新聞，很感動！你都話獨立歌手冇乜錢，嗚嗚，宣傳也很艱難的。」而Jace終留言回應事件，澄清網上流傳超長工時純屬誤會，透露是次MV拍攝最後只花了14小時，總算是提早收工，但直認行內有工時過長問題，認同網民所指創作應該是共鳴，不應該是共傷，呼籲大家繼續共同學習努力建立屬於彼此的社群，其大方表現獲網民讚許。