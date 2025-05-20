多羅河出發！新河輪環遊西葡

歐洲河輪旅遊正迎來新熱潮，隨着傳統航線如萊茵河、多瑙河變得擁擠飽和，旅客將目光投向橫跨葡萄牙與西班牙的多羅河（Douro River）。近年陸續有新河輪行駛於這條蜿蜒於葡萄園梯田與中世紀村莊間的河流。新鮮熱辣有僅容納102位客人、擁有51間寬敞客艙的新河輪在該河啟航，航程帶你穿梭波爾圖佩蘇達雷瓜及薩拉曼卡等地熱點。意猶未盡的話，另有兩艘同樣行駛於多羅河的豪華河輪可選，以極致舒適的方式探索西葡風光。

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裝潢格局 精緻講究

河輪公司AmaWaterways早前推出專為多羅河航線設計的河輪AmaSintra，全長約79米，僅接待102位旅客。共有51間寬敞客艙，面積由15平方米起跳，每間客艙均採用優雅木雕裝飾，配備大理石浴室、舒適床鋪與現代化設施。客艙大多設有私人露台或落地大窗，可隨時欣賞多羅河兩岸的梯田葡萄園與壯觀山巒，而面積達30平方米的套房客艙更附設小客廳。船上公共空間融入了葡萄牙傳統陶瓷藝術元素，旅客可於陽光甲板的池畔放鬆身心，欣賞沿途經過的中世紀城堡與迷人村莊。另設有設施完備的健身室與水療中心，提供專業按摩服務。餐廳每日供應融合葡萄牙地方特色的精緻菜式，搭配多羅河谷產區的優質葡萄酒，晚間更可在酒廊欣賞現場音樂表演。8天行程從波爾圖啟航，其中一站前往佩蘇達雷瓜參觀被譽為葡萄牙最美景觀之一的馬特烏斯宮，另會造訪西班牙薩拉曼卡，可漫步於薩拉曼卡大學、新主教座堂等歷史建築之間，航程尾聲特別安排造訪拉梅古的聖母救贖聖殿，並在此品嘗當地獨特的煙熏火腿麵包與葡萄牙氣酒酒。每位費用US$3,389（約HK$26,434）起。

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招牌設計 躺臥賞景

於世界各地經營河輪的Avalon Waterways，旗下Suite Ships系列早前亦有新成員Avalon Alegria行駛多羅河。該船全長約80米、載客量僅為102人，分別有14間豪華客艙及37間全景套房客艙，後者堪稱是一大亮點，面積達18.5平方米，比業界標準寬敞30%，配備全景落地窗，開啟後客艙恍如變身開放式露台，加上採用招牌的Beds with a View設計，床鋪面向窗外，讓旅客躺着飽覽流動美景。設施方面，可俯瞰船尾的Club Lounge設全日自助飲品吧，另備有書籍、紙牌和桌遊。而船頭的Observation Lounge則擁有全船最佳視野，可在此悠閒欣賞多羅河谷與葡萄園的風光。想動起來的話，Sky Deck設有泳池，另有健身中心，及提供免費運動裝備的探險中心。船上餐飲豐富多樣，包括供應輕食與地方特色菜的Panorama Lounge、提供現烤美食的Sky Grill，及炮製精緻多道菜晚餐的Dining Room。該船有8日的葡萄牙莊園與村莊之旅，出發及終站為波爾圖可選擇參觀布拉加與吉馬朗伊斯兩座古城，並造訪河畔小鎮拉梅古或探訪多羅河谷百年莊園，每位費用US$3,859（約HK$30,100）起。

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露台套房 專享服務

著名旅遊公司Riviera Travel最近亦有全新豪華河輪MS Riviera Rose加入多羅河陣營。該船全長80米，客艙及設施分布於4層甲板上，最多可容納114名旅客。設有57間客艙，包括4間豪華露台套房客艙，當中位於Diamond Deck的豪華露台套房最受注目，24平方米的寬敞空間包含私人露台，旅客還能享受優先登船和專屬管家服務等。標準客艙面積為16平方米，部分採用法式露台設計，提供開闊視野。船上設施齊全，陽光甲板上有泳池和Sun Deck Bar露天酒吧，另設提供葡萄牙特色料理的主餐廳，及配備先進器材的健身中心及特色禮品店。此河輪主推8天的「多羅河谷精華及薩拉曼卡」航線，於波爾圖船，參觀歷史悠久的波特酒倉庫或前往葡萄牙的發源地吉馬朗伊斯。自由活動時間在拉梅古小鎮漫步或造訪馬特烏斯宮。行程還安排到訪中世紀城堡Castelo Rodrigo，並前往西班牙歷史名城薩拉曼卡，及可參觀科阿峽谷的史前岩畫。每位費用 US$2,849 （約HK$22,222）起。