東冲有料到：我們的中村雅俊

苦等多時，今個周六便是日本殿堂級歌手中村雅俊在香港舉行演唱會的大日子。相信不少年輕一輩對中村的歌曲及劇集並不熟悉，但我這一代看70年代日劇長大的，他絕對是童年回憶。

記得早前有位日本歌手在香港舉行演唱會，但反應一般。而中村的演唱會門票則一早售罄，而且據聞入座率達9成9，相比下真的十分震撼，可見他真的是我這一代港人的集體回憶。

多年來他的形象健康，而他昔日主演的校園劇及青春劇都發放正能量，相信曾觀賞過的朋友都會回味無窮。當中《前程錦繡》一劇更係膾炙人口，該劇完結十年後，更推出了劇場版《前程錦繡10年再見》，講述一眾角色10年後的遭遇，而中村的角色便由一個吊兒郎當的浪子，搖身一變成了從法國歸來的成功人士。之後《前》還有20年及30年的版本，而今年甚至有《前》巡迴話劇，中村跟一眾角色再加上劇集的經典音樂，在場觀眾肯定會熱血沸騰兼賺人熱淚！小弟也希望今年年尾聖誕到日本旅遊時能順道觀賞。

聖誕畢竟有點遙遠，幸好再隔數天便能入場觀看中村的演出，聽他親口唱出陪伴自己長大的歌曲，真係諗起都令我感動萬分！估計屆時我要帶備多包紙巾來擦眼淚。

值得一提的是，若大家跟我同樣是中村的粉絲兼會到場看演唱會的話，不妨早點入場！事關主辦單位安排了幾個玻璃櫃，將我多年來的中村相關珍藏晒冷展示，大家記得打卡影相！

能夠有機會參與及支持中村的演唱會，兼且可近距離觀賞他的演出，實在是可一不可，真的是夫復何求！大家到時見！

胡慧冲