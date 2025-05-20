姜濤奪Jeremy螢幕初吻　表現怕醜喪NG

MIRROR「妹豬組」姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）為節目《呂濤米Lo Seoul》到韓國拍攝，今晚(20日)播出一集中，4子分成兩隊玩轉經典韓劇的拍攝地點。

姜濤與Jeremy獲分派冒險路線，坐離地最高80米的Zipwire空降韓劇《冬季戀歌》的取景地南怡島。不過，姜濤未坐已不斷大呼「好驚」，令Jeremy哭笑不得。他們的任務是要到劇集的著名場景，重演經典情節，他們先去到海報拍攝點，模仿男女主角姜俊尚和鄭惟珍相擁的畫面。最初由戴上眼鏡的Jeremy飾演姜俊尚，但姜濤撒嬌想做男主角，Jeremy即讓出眼鏡，改為演女主角，成功完成任務後，二人又手牽手散步，一齊踏雙人單車，場面十分甜蜜。

之後他們去到男女主角初吻的地方，重演告白親吻的一幕，仍未獻出螢幕初吻的Jeremy開玩笑指：「咁我無謂嘥係呢啲地方」，姜濤聞言即反駁「唔好拍」。對戲時Jeremy卻表現主動，令姜濤感到害羞尷尬表示「要少少時間冷靜下入戲先」，後來因姜濤不停怕醜NG，最後節目組決定放過二人，宣布收工。

至於Edan跟Anson Lo則被分到浪漫路線，去到以童話書《小王子》為主題的小法國村，二人復刻韓劇《來自星星的你》女主角凌空飛進男主角懷中接吻的場面，為了能夠以最少預算做出凌空飛起的效果，製作組特別安排了「任何人」出場，將飾演千頌伊的Anson Lo抱起送到Edan懷中，過程雖然浪漫欠奉，但卻搞笑十足。