輕薄平板　辦公效能升呢？

平板電腦向來予人印象是又厚又重，Huawei新發表的2025年版MatePad Pro 12.2改寫這點，機身僅厚5.5mm、重508g，薄過好多手機的同時，卻搭載10,100mAh大容量電池，便攜又長氣！其12.2吋屏幕採用了雙層串聯OLED技術，具備2.8K解像度、3000nits峰值亮度及144Hz高更新率，屏幕佔比提升至92%，並擁有較佳的功耗控制的三倍壽命提升。屏幕另一優點是保留PaperMatte柔光屏，低反光且擁有紙張視感，更通過SGS低視覺疲勞認證，紓緩長時間使用下的眼睛疲勞。

今代的辦公效能也得到升級，例如隨附的Glide鍵盤擁有完整QWERTY按鍵、全面積Touhpad及6mm大鍵帽，安裝後即變Laptop模式，可如筆電般操控; 另外它的觸控筆槽整合了自動配對及充電功能，方便用戶畫圖寫字。系統預載WPS Office、GoPaint等工具程式，前者新增AI美化手寫字體功能;後者加入3D油畫刷，並可把靜態畫變成動畫。拍攝方面，配備5,000萬像素後置雙鏡頭，鏡框有巴黎飾釘點綴，以平板來說相當高規格。

同場加映︰14吋巨芒平板

同期Teclast台電T70主打大屏幕，僅厚7.9mm，卻搭載14吋IPS巨芒，可視面積足足比一般13吋平板大16%！屏幕還支援1920×1200全高清解像度及T-Colour 4.0色彩優化技術，全貼合技術更有助降低反光。配備MediaTek Helio G99處理器、8GB實體RAM + 12GB虛擬擴展，性能達中階機水平。另一方面內置10,000mAh大電池，輕量使用夠頂兩日，透過18W PD快充，3小時滿血。其他配套包括1,300萬像素主鏡頭、四喇叭斯威特音效、AI噪聲消除、雙卡雙待及3.5mm耳機插口等。