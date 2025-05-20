朱敏瀚未做過TVB以外工作　初做打工仔自責不知所謂

藝人朱敏瀚與劉佩玥在無綫節目《一日打工限定》中分別做粉麵師傅與樂器維修員，了解各行各業的「另類職人」工作情況。17歲就加入TVB的朱敏瀚（朱仔）從事一日粉麵師傅，為跟足流程，凌晨五點天未光已抵達手打魚旦粉麵檔廚房重地，並在店主Roger帶領下學習起魚肉、打魚漿、唧魚旦及炸魚片等。

聲稱自己是「處男」劏魚的朱仔，全程姐手姐腳，起出來的魚肉參差不齊，炸魚片時又不慎被彈出來的油辣親，學師期間忍不住嘆氣笑謂：「師傅，講好易，做好難，唔係大力就得，係要有技巧！」從來沒有嘗試過藝人以外工作的朱仔自責不知所謂：「我17歲就入咗TVB，今日係我第一日打唔係TVB嘅工，我畀自己4分。」

朱仔完成備料工作後，移師店舖學習樓面工作，雖然技巧要求看似沒那麼高，但他似乎更混亂，單是簡單的出單工作已經錯漏百出，不是落漏粉麵料，就搞錯堂食、外賣，加上目擊如山泥傾瀉般狂出的單，令朱仔不斷搖頭感嘆：「我Load緊一碗時，真係Load唔切去搞第二碗。我一定唔做食肆，做食肆啲人都係黐線，我希望我今日冇阻礙到佢哋。」

劉佩玥（Moon）則在節目中從事樂器維修員，有八級鋼琴資格的她還懂得拉小提琴和吹色士風，私下更是維修專家，連家中的馬桶也有研究，Moon說：「我會自己整廁所，睇吓點解會撳唔到，我覺得拆解過程好得意。」Moon在節目中先後會學習維修鋼琴、色士風及結他，鋼琴的維修過程不但複雜，而且相當消耗體力，除了要出盡九牛二虎之力拆除琴膽外，還要小心翼翼放置所有拆出來的板塊及零件，過程極度考驗其肢體靈活度及配合度。

過程中Moon雖然已相當謹慎及懂得變通，可惜期間仍不慎險𠝹手指，雖然過程勞累又花精神，但Moon明顯得到滿滿成功感，皆因她在幫鋼琴調音時，除了極速答出維修的鋼琴有「回彈」及「雜音」兩大問題外，在調教鋼弦時，又能憑聽力及經驗瞬間找出準確音調，令師傅也為之拍爛手掌：「第一次已經好厲害！」Moon清潔鋼琴的工作同樣做得似模似樣，全程瞓晒身瓹窿瓹罅搵塵吸，相當專注，她笑說：「我自己有少少潔癖，所以玩得好開心。」