S媽與Mandy對話疑流出！先祝賀新婚　下秒問：你老公欠的錢何時還？

台灣女星大S於2月在日本離世，她的前夫汪小菲上周六在北京補辦婚禮，與台灣妻子馬筱梅（Mandy）完成人生大事。有指S媽思孫心切，抱怨見不到一對孫仔女，內媒近日爆出S媽和Mandy的對話紀錄，可見S媽上一秒才祝福Mandy他們新婚快樂，下一秒又寸「老公欠的錢何時還」。

據指，S媽和Mandy的對話流出，S媽說：「當下只顧孩子、沒注意到妳、抱歉」Mandy回應：「沒事！」接着於4月11日，Mandy主動表示：「徐媽媽您好，今天接到記者的電話，說不讓您看孫子之事，我想您可能有些誤解，上個月我們的對話訊息有二度提到您想和姊弟見面可以和我連繫，我安排假日不上課的時間是沒問題的喔。」

S媽說：「謝謝：明天有喜事忙、有空再說祝福你們幸福美滿，以後小孩要麻煩你們多費心了、他們正在成長期，你的耐心好麻煩了，祝福幸福美滿！」Mandy回：「這是我們的責任，徐媽媽放心，安心。」之後，S媽晒出一輛車的照片，又說：「恭喜新婚，舊車可以趕快拿錢來換嗎？」、「老公欠的錢賴着不還嗎？要多久？」

自大S離世後，思女心切的S媽不斷透過社群抒發心聲，甚至在17日深夜連續發了6篇文，回憶女兒演唱的偶像劇《泡沫之夏》主題曲《鑽石》，並透露當下心情：「特別感傷。」同時透露前一晚和大S曾合作過的製作人一起吃飯，坦言見到對方「特別感傷」，因此回憶起〈鑽石〉這首歌。不少網友相當關心S媽的情緒，紛紛安慰表示，「您願意出來吃飯，這是一個很好的開始，當您在和別人談論熙媛的時候，她就還在」，其他網友也關心S媽的身心狀況，S媽則回覆：「多聽好話我就能睡、謝謝」，期望能得到外界更多鼓勵。

另外，對於追債一事，S媽向媒體抱怨汪小菲，煩他欠錢不還，其豪華車輛還停在地下佔了停車場一個車位，每天看見就感到心煩。據知，S媽現在和小S同住在大S生前買的「國家藝術館」房子裏。

雖然風波依然，但Mandy早前PO出婚宴當天的影片，畫面中她洋溢着幸福的氛圍，明顯受到汪小菲的呵護，她表示：「一切皆是恩典」。分享影片後，她吐露心聲：「相信是一種力量，所有的發生皆為你而來，所有一切皆是恩典」。網友們也紛紛獻上祝福：「祝福Mandy一直幸福，學習你的情商與處世態度」。