李琛瑜遭Marf痛罵冇壓力　期待與王菀之演舞台劇

雖說電影圈步入寒冬但依然新人輩出，新晉演員李琛瑜(Sam)近日參演王菀之和謝君豪的舞台劇，他的角色之前由男神劉俊謙 、梁仲恆主演，今次「接捧」Sam直言不會翻看前輩的演出作比較，只會隨着心去演。

李琛瑜(Sam)近日在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》中嶄露頭角，現年27歲的他，留着中長頭髮，外形有點似YT周殷廷，Sam於劇中的角色名叫「林特」，是一名臨時特約演員，自戀、自信又自負，認為網紅博流量、搏出位是走截徑，Sam笑說：「但其實林特嘅戲唔勁又搵唔到錢，但又堅信自己得，（角色似周星馳？)有個台灣朋友睇完都話個笑點幾似周星馳，幾無厘頭，我覺得似情景喜劇好有獨特性。」

其中一場戲要被COLLAR成員Marf痛罵，他笑說自己不是COLLAR粉絲，所以沒有壓力，又謂：「我覺得自己同林特好似，都好相信自己，不過自從喺演藝學院畢業後，疫情期間有3個好好嘅工作機會煞停，然後多次試鏡失敗都受到打擊，但我想幫個角色還一個公道，想令大家見到呢個角色對做戲嘅熱情。」

此外，Sam下月將參演王菀之和謝君豪擔演的舞台劇《Skylight天色》，飾演謝君豪兒子，而此角色之前由劉俊謙和梁仲恆演過，問他會否感到大壓力時，他坦言：「平常心，但唔會攞佢哋嘅版本睇，之前睇過英國原著版本，想搵到同角色獨特嘅關係。」角色是一名18歲男生，跟他年紀相差9歲，他自爆兩年前曾演過中學生，認為年紀並不是他的考量，又覺得角色跟自已14、15歲有點相似。今次對手是王菀之，他表示很喜歡對方的電影《12金鴨》，讚王菀之有獨特氣場，對合作表示期待又緊張。