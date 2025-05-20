吳啟華內地拍古裝片生圖曝光　臉頰鬆弛驚現嚴重眼袋

藝人吳啟華入行多年演過無數經典角色，尤其深情、儒雅又靚仔的「程至美」（《妙手仁心》）醫生，將他事業推到高峰，成為一代「師奶殺手」。啟華最近在內地拍攝古裝劇，吸引不少粉絲到場探班。有網民分享吳啟華完成拍攝離開時的片段，片中，他仍頂着古裝頭，但已換回便服，自己拿通告和背包，毫無架子，身形看上去還是保持得非常不錯，但臉頰卻驚現嚴重眼袋，及出現鬆弛的情況，狀態與之前他分享的相片對比，可謂大跌Watt。

部分網民不禁慨嘆：「男神也老了。」、「前幾天看他唱歌大家還說他保養好，今天…….」、「眼袋得處理一下，看起來會比較年輕」；不過也有粉絲力撐，大讚男神氣質依舊：「雖然老了，但是氣質還在」、「年紀大了，也還是有種」、「好帥啊！」

而留言區當中，則有網民提及：「他拍很多三級片！」令不少年輕網民震驚。啟華當年的確拍過三級片，他事後曾解釋是被騙的，成為不堪回首的人生烙印。吳啟華訪問中表示起初獲邀擔任一套古裝片男主角，覺得是機會，但後來才知是《玉蒲團之偷情寶鑑》，看劇本時覺得不對勁，當時他同時在拍《阮玲玉》，《玉》片試造型當天，我嘗試以為連《阮》片戲份，不能剃掉兩邊髮鬢為藉口推掉不拍，但監製說不拍就要賠二千萬，故最後還是拍了。吳啟華指當時拍完深受打擊很不開心，婚後避居泰國，甚至有息影的念頭。