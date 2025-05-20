《愛．回家》陳浚霆自資百萬出歌　唔奢望攞獎

藝人陳浚霆（Andrew）以無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中「風少」一角為人熟知，今年適逢他出道第十年，本身是參加《超級巨星4》入行的他決心重拾歌手的夢想，於復活節推出首支派台歌曲《大個之後》，象徵其歌手身份的復活。Andrew表示經過十年來的沉澱，比起情情愛愛，更想做有深度的內容，因此選擇以親情為主題，並希望將這首歌獻給爸爸，更成功邀來任達華出演MV，獲對方鼓勵他將來有能力時幫助其他有需要的人達成夢想。

對於新歌《大個之後》第二個禮拜派台時上榜第三位，Andrew直言是意外的驚喜，又指對新人獎有興趣但不敢奢望，因為知道很多人一同競爭，能夠參與已經很開心，但一定會出席樂壇頒獎禮，更笑言即使無獎都要坐足全程，被鏡頭捕捉到：「我要整好大件衫要霸三個位嗰啲，好似一棵行走嘅桃花，擋住其他勁敵，唔攞獎個Cam都影到。」另外，Andrew透露此次自資了6位數資金出新歌，預計今年會出三至四首歌曲，總投資約100萬，目前已錄好第二首有關探討愛情的歌，出碟方面則會到有至少6至8首歌才會開始考慮。

回顧這十年Andrew感慨萬千，從當初參加《超級巨星4》時怕被媽媽發現，害她丟臉，最後因被拍到而曝光，然後到明珠台和《街市遊樂團》，再到拍攝《愛·回家之開心速遞》，雖感恩「風少」角色令自己入屋，但更想讓人們看到自己能做不同的事，直言一直熱愛唱歌，但過去缺乏機會，到現在終於擁有了自己的歌曲，感覺截然不同，更分享去電台宣傳新歌時，被DJ讚揚唱歌時的聲音令人感到驚喜和有新鮮感。

當問到有沒有被父母催婚，Andrew則笑言沒有，並透露阿哥今年才結婚。而提到緋聞女友古佩玲，他則指：「佢係好好嘅，但係大家都忙緊工作，佢攞獎咁即系我要加倍努力先得啦，（有冇機會發展？）可能完咗套劇先啦，再睇吓點啦，呢啲見步行步（依家去到咩Level）好好嘅拍檔嘅Level，有默契嘅，欣賞佢嘅工作表現同佢係一個好單純嘅人，我哋咩都傾得好多。」