朱千雪8年冇正式拍劇　鬆口1條件願意「出山」

藝人朱千雪現身中環擔任馬戲團開幕禮嘉賓，她受訪時分享與馬戲團的緣份，曾在11、12年前，與現在的老公即當時的男友拍拖初期，送了兩張戲飛給他，一同到亞博觀看馬戲團表演，令她印象深刻。問到老公送過甚麼難忘的禮物給她，她則笑言很多，情人節試過整蛋糕、送花，但最印象深刻當然是求婚戒指。

她表示今次亦會再帶同老公一齊觀看表演，創造美好的回憶：「因為仔仔而家啱啱一歲啦，其實就好似經歷咗好多嘢咁，由第一次拍拖，到而家可能帶埋仔仔一齊嚟睇，個意義都好大。（諗住你會飛起個仔兩個拍拖睇。）咁又唔捨得喎。（怕唔怕嘈？）我其實有少少怕嘈嘅，咁可能唔帶佢囉，拍下拖。」談到仔仔出生後兩夫婦是否少了機會拍拖，她則指仍然有，但需要約實日子，又要工人姐姐留耐些看著仔仔，因兩人平日工作忙碌，主要靠周未陪伴仔仔，幸好沒有錯過仔仔的成長階段。

她更分享仔仔已經識行，喜歡走出家中防護欄玩，又怕他會亂擺嘢入口，所以要經常跟著看護他，間中也要帶仔仔到遊樂場放電，直言很大運動量。提到她早前在社交平台分享自己減去懷孕時所增加的40磅，她指表示自己每日交低仔仔給工人姐姐就去跑步，健身完才去上班，不單止因為貪靚，更是希望保持健康和足夠的體能去照顧仔仔。

問到會否想拍戲，朱千雪則指：「如果有好劇本想㗎，我對上一套劇都7、8年啦，但係又冇特別有人搵過我，就算係都要睇時間，因為依家個仔仲細，基本上每晚都係我氹佢瞓覺，如果我開0630咁就真係可能錯過咗好多。（再拍戲要老公批准？）咁又唔使，但係我希望佢會睇囉，因為結咗婚之後都冇拍過劇。」

而早前適逢仔仔1歲生日，她指一家人簡單食了餐飯，可能遲些等仔仔有朋友再為他開生日會，問到結識圈中人的孩子，她分享好友岑杏賢曾帶同4歲仔仔來玩，自己又曾帶同仔仔探望麥明詩與她兒子，笑指彼此年齡上可能要再長大些才能一齊玩。