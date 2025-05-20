霍建華新劇演人夫　親回與林心如吵架如何化解

台灣女星林心如丈夫霍建華，今日（20日）出席華語影集上線記者會，與編導劉若英（奶茶）、演員秦漢、謝盈萱、劉品言、周采詩結伴亮相。霍建華表示當初受奶茶導演邀約請他演女主角的丈夫：「女主角是謝盈萱、爸爸是秦漢大哥，我想說太好了，就簡單參與一下，以為只是符號性的老公角色，應該沒甚麼戲吧，看了劇本發現還有一部分是講婚姻生活，就有點後悔答應」。

霍建華表示劇集也有很長篇幅是講夫妻的爭執，問到如果與老婆林心如吵架都是如何化解？他表示，吵架要看事情的嚴重性，年輕一點時的自己會直來直往，現在會讓自己情緒冷靜一點，他說：「每個人都必需成長的過程」。

霍建華表示開心跟謝盈萱合作，他說：「她是很用心的演員，我們以前不認識，要在很快時間內當夫妻，是滿考驗我們，她又比較內向，身為男生應該多主動一點，所以在現場就是多逗她笑、多聊天，馬上就熟起來，非常有默契地為了工作達成協調，是難得的合作機會」。

霍建華因為常看到謝盈萱在拍戲現場壓力很大，角色的確很難演，要當脫口秀演員，又要上台說笑話、又要說到自己的悲，很不容易。所以殺青後傳訊給劉若英：「除了說謝謝，能參與非常開心，讓我有不同的表演角色，也說妳也要謝謝盈萱，因為看到她崩潰，很多次她有點受不了，我也覺得不容易，希望導演要安慰她、鼓勵她，要找到這樣的女主不容易」。

謝盈萱表示一開始知道是霍建華演她老公，心想：「又是摩羯座的人！相處後發現他不是我想像中的摩羯座，原來摩羯座也可以走到另一種樣子！」她說自己在外面拍戲時習慣性躲避他人的眼神：「但他跟每一個人都能聊起來，我問他，他說『我對每一個人充滿好奇』，我想說天啊！慶幸遇到可以大量包容我的奇特詭異、理解我動不動崩潰的華哥！」